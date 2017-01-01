公司使命视频制作工具，助力引人入胜的故事讲述

通过AI化身提升您的企业叙事。轻松制作引人入胜的使命视频，让您的品牌故事栩栩如生。

创建一个引人入胜的60秒“使命宣言视频”，面向潜在客户和新团队成员，重点在于“真实的故事讲述”。视觉风格应温暖而吸引人，展示多元化团队成员的合作，配以激励人心的管弦乐背景音乐和使用HeyGen的“语音生成”功能生成的专业且令人安心的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的45秒“愿景视频”，面向投资者和科技社区，展示我们的未来创新。该视频应使用流畅、未来感十足的图形和动态动画，配以现代电子音乐。使用HeyGen的“AI化身”来阐述公司的前瞻性目标，呈现出尖端的展示效果。
示例提示词2
制作一个充满活力的30秒“公司文化视频”，用于社交媒体推广和内部团队士气提升，重点展示“员工聚焦视频”。视觉美学应明亮而坦率，捕捉真实的互动，配以欢快的独立流行音乐。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装一个专业且引人入胜的叙述。
示例提示词3
设计一个简洁的90秒“产品功能介绍视频”片段，向B2B客户介绍新产品功能，强调其“价值主张视频”。视频需要清晰的教学图形和明确的屏幕文字，配以自信且信息丰富的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效地将详细脚本转换为精美的视频演示。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司使命视频制作工具的工作原理

通过我们的AI平台轻松制作引人入胜的使命宣言视频，将您的叙述转化为引人共鸣的企业视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的公司使命宣言脚本。我们的平台利用从脚本到视频的技术将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从多样的视频模板库中选择或选择AI化身来增强您的信息，以专业的方式呈现您的使命。
3
Step 3
应用品牌元素
使用我们的品牌控制功能确保您的视频与企业形象一致，添加您的徽标、品牌颜色和其他视觉元素。
4
Step 4
导出您的视频
通过预览并导出最终的使命视频。利用纵横比调整和导出功能，为任何平台定制您的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升内部沟通与入职培训

.

清晰传达公司的使命和核心价值观给员工，确保一致性并通过重要的组织信息提升参与度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的使命宣言视频？

HeyGen的AI视频制作工具帮助企业制作有影响力的使命宣言视频和品牌故事视频。利用我们的AI化身和从脚本到视频的功能，以电影般的视觉效果传达真实的故事，将您的信息转化为引人入胜的公司使命视频。

HeyGen为在线视频制作提供了哪些创意功能？

HeyGen提供了一个全面的在线视频制作工具，拥有多样的视频模板和用户友好的拖放编辑器，简化内容创作。轻松制作动画视频内容、宣传视频或营销活动，集成语音生成和丰富的媒体资源。

HeyGen能否使用AI化身将脚本转化为动态视频？

是的，HeyGen擅长从脚本到视频的转换，让您的剧本创作瞬间变为现实。选择多种逼真的AI化身来呈现您的信息，非常适合制作产品功能介绍视频和专业的解释性视频内容，无需复杂的编辑。

HeyGen如何支持企业视频中的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，确保您的企业视频与品牌形象完美契合。在在线视频制作工具中自定义徽标和颜色等元素，以一致地创建公司文化视频和其他专业内容。