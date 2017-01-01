公司使命视频生成器，打造有影响力的视频

为您的使命宣言视频生成专业配音，确保清晰和影响力。

一个引人入胜的30秒使命宣言视频，非常适合潜在客户和新员工，应该以流畅、专业的视觉风格制作，配以激励人心的动态图形。HeyGen的配音生成将提供自信且引人入胜的音频呈现，以引人入胜的视频格式清晰地阐述公司的核心目标。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内部团队和潜在投资者开发一个45秒的解释视频，详细说明公司对其价值观的承诺。采用现代、简洁的视觉美学和动画插图，使用AI化身清晰简洁地呈现信息，展示AI化身在创建复杂内容中的强大功能。
示例提示词2
对于社交媒体关注者和招聘候选人来说，一个展示公司文化及其与整体使命联系的60秒生动视频将非常有效。真实且充满活力的视觉和音频风格，快速剪辑团队合作场景和动态背景音乐，HeyGen的字幕/说明文字可以大大增强视频的可访问性，并在各个平台上广泛传播，打造有影响力的视频内容。
示例提示词3
强调体现公司使命的关键成就，为现有客户和行业合作伙伴制作一个15秒的营销视频。该视频应采用精致、视觉冲击力强的方法，快速切换场景，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，获取有影响力的视觉效果，确保最终输出既有影响力又真实符合品牌。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司使命视频生成器的工作原理

轻松将您的使命宣言转化为引人入胜的视频，使用AI驱动的工具、吸引人的视觉效果和专业配音，清晰传达公司的目标。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先选择一个专业设计的模板或粘贴您的使命宣言脚本，以快速构建公司视频的核心。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样化的AI化身中选择一个，以视觉上代表您的品牌，并以自然且引人入胜的配音传达您的使命。
3
Step 3
应用您的品牌标识
使用直观的品牌控制自定义视频，添加品牌标志、颜色和字体，确保公司独特的外观始终如一。
4
Step 4
导出并分享您的信息
生成高质量的使命视频，配有自动生成的字幕，准备在您希望的所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上分享使命

.

轻松创建引人入胜的短视频片段，快速有效地在社交平台上分享您的使命宣言。

background image

常见问题

HeyGen如何实现从文本到视频的高效创作？

HeyGen利用先进的文本到视频功能和逼真的AI化身，将您的脚本转化为引人入胜的视频。这简化了视频创作过程，为您节省时间和精力。

HeyGen为品牌视频提供了哪些创意工具？

HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，以及多样化的模板和素材库。这确保您的营销视频和解释视频始终保持品牌一致性。

HeyGen能帮助制作引人入胜的公司使命视频吗？

当然可以。HeyGen是一个直观的在线视频制作工具，非常适合制作引人入胜的公司使命视频。利用其AI功能和可定制的场景，创建一个能引起共鸣的强大使命宣言视频。

HeyGen为视频内容提供了哪些AI驱动的功能？

HeyGen提供强大的AI功能，如逼真的AI化身和无缝的配音生成，以增强您的视频内容。这些功能结合自动字幕，使您能够快速创建专业且引人入胜的视频，适用于多种应用场景。