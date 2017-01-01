通过公司领导视频生成器提升您的品牌

使用HeyGen强大的AI化身，在几分钟内创建引人入胜的领导视频，用于专业的公司沟通。

为新员工开发一个90秒的技术培训视频，重点介绍内部软件使用协议。这个专业视频面向技术部门的新员工，应该使用HeyGen的语音生成功能生成清晰、权威的旁白，确保每个步骤都易于理解。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将详细的说明转化为引人入胜的视觉指南。

示例提示词1
制作一个60秒的引人入胜的公司公告，由一个AI化身代表新的团队负责人，专门向全体公司员工介绍即将开展的技术计划。视觉风格应既亲切又专业，充分利用HeyGen的AI化身和专业模板，清晰简洁地传达信息。
示例提示词2
为项目经理制作一个1分钟的教学视频，演示我们内部项目管理工具中的新功能。该视频面向需要实际培训的团队，应该采用简洁的分步骤视觉风格，并使用HeyGen的字幕/说明文字来增强可访问性和理解力，辅以媒体库/库存支持中的相关视觉素材。
示例提示词3
生成一个45秒的概述视频，重点介绍最近的技术突破或产品更新，面向外部利益相关者。这个动态且视觉丰富的公司沟通作品，旨在吸引潜在投资者和客户，应该利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以在各种平台上实现最佳展示，并辅以专业的语音生成以增强效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司领导视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具、专业模板和可定制选项，轻松创建有影响力的领导视频，清晰传达您的信息。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的领导信息粘贴到脚本编辑器中。我们的AI将自动将您的文本转换为口语，为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
选择一个最能代表您公司语调和信息的AI化身。自定义其外观以匹配您的品牌并吸引您的观众。
3
Step 3
应用品牌控制
通过全面的品牌控制，轻松整合公司的标志、品牌颜色和字体，以保持一致的公司形象。
4
Step 4
生成并分享
生成您的高质量领导视频。轻松以各种纵横比导出，以便在社交媒体或内部沟通渠道上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递激励信息

制作强大、激励人心的领导视频，以激励团队并促进积极的公司文化。

常见问题

HeyGen如何简化从文本创建专业视频的过程？

HeyGen利用先进的AI技术，将您的脚本转化为引人入胜的视频，使用逼真的AI化身和自然的语音生成，大大简化了您的在线视频创建过程。这个强大的AI视频生成器能够高效地制作公司沟通和培训视频。

HeyGen为公司沟通提供了哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入专业模板中。这确保了所有的领导视频和培训视频都保持一致且可识别的品牌形象。

HeyGen是否支持多语言视频制作及字幕功能？

是的，HeyGen支持多语言功能，包括自动字幕/说明文字生成，以增强可访问性和覆盖面。这使得HeyGen成为全球公司沟通的理想AI视频生成器。

HeyGen如何快速创建引人入胜的领导视频？

HeyGen提供了一个强大的公司领导视频生成器，拥有专业的领导视频模板库和逼真的AI化身。这使您能够以空前的速度制作高质量、引人入胜的公司沟通视频。