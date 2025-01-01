终极公司历史视频生成器

将您的品牌独特故事转化为高质量输出视频，利用强大的从脚本到视频功能。

91/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的真实纪录片风格视频，适合历史爱好者和社交媒体粉丝，讲述一个引人入胜的故事，配以温暖、感人的音乐和清晰的人声旁白，轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能创建。
示例提示词2
制作一个30秒的历史AI视频，专为教育工作者和内容创作者设计，呈现快速、视觉驱动的历史照片幻灯片，色彩鲜艳，配以引人入胜的教育背景音乐，广泛利用HeyGen的媒体库/素材支持。
示例提示词3
为内部团队和市场部门生成一个90秒的公司历史视频制作概览，采用生动的视频，具有动态、现代的图形风格和欢快、现代的音乐，快速使用HeyGen的可定制模板和场景构建。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司历史视频生成器的工作原理

轻松将您公司的历程和里程碑转化为引人入胜的视频叙述，提供信息、吸引观众并激励人心。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您公司的历史脚本粘贴到生成器中。我们的平台会立即将您的文本转换为视频场景。
2
Step 2
选择模板
从一系列可定制的视频模板中选择，包括专业的纪录片和幻灯片格式，以视觉化地呈现您的叙述。
3
Step 3
添加AI虚拟形象
通过添加逼真的AI虚拟形象来增强您的故事，讲述关键里程碑，将您公司的历史生动呈现。
4
Step 4
导出您的视频
生成精致的视频并以各种纵横比导出，确保其适合任何平台或演示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作激励人心的品牌故事视频

.

开发高质量、振奋人心的视频，详细介绍您公司的历程和成就，以激励员工、合作伙伴和未来客户。

background image

常见问题

HeyGen如何简化公司历史视频的制作？

HeyGen是一个直观的AI视频生成器，简化了引人入胜的公司历史视频的制作。我们的平台让您能够高效地创建真实的纪录片风格视频，轻松展现您组织的历史。

HeyGen为历史视频提供了哪些创意功能？

HeyGen提供可定制的视频模板和强大的品牌控制，确保您的历史视频反映您的独特故事。您可以利用我们丰富的媒体库，添加动态文本动画，并结合AI虚拟形象，打造引人入胜且精致的演示。

我可以使用脚本生成AI历史视频吗？

当然可以，HeyGen的从脚本到视频功能允许您直接将叙述转化为引人入胜的AI历史视频。我们的先进AI虚拟形象可以为您的故事旁白，使您轻松创建专业的纪录片和幻灯片格式的精致演示。

HeyGen如何增强我历史视频的视觉吸引力？

HeyGen通过先进的AI虚拟形象和丰富的媒体库提升您历史视频的视觉吸引力。结合动态文本动画和多种视觉风格，确保高质量输出和真正引人入胜的观看体验。