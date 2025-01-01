公司手册视频制作工具：创建引人入胜的人力资源培训

通过从脚本到视频的功能，将文本转化为引人入胜的视频，简化员工培训并提高参与度。

制作一段1分钟的视频，面向新入职的员工，介绍快节奏科技公司员工手册中的基本公司政策。视觉风格应简洁专业，使用友好的AI虚拟形象通过清晰、亲切的AI生成旁白引导观众了解关键合规点。该视频应有效利用HeyGen的AI虚拟形象和旁白生成功能，使复杂信息易于理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有员工制作一段45秒的内部沟通视频，详细介绍新的流程更新以简化工作流程。视频应采用简洁直接的视觉风格，结合动画流程图和屏幕文字突出变化。利用HeyGen的从脚本到视频和字幕/说明功能，确保所有团队成员的清晰度和可访问性。
示例提示词2
为人力资源经理创建一个90秒的详细人力资源培训模块，专注于员工行为的特定方面。视觉和音频风格应信息丰富且引人入胜，使用现代图形和冷静权威的声音。利用HeyGen的预设模板和场景以及媒体库/库存支持，在生成AI平台内快速构建全面的模块。
示例提示词3
为团队负责人设计一个30秒的动态概述视频，总结公司手册的关键部分以便快速参考和提高生产力。视觉风格应快速且具有冲击力的视觉效果和专业、充满活力的AI旁白。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频在各种平台上得到优化。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司手册视频制作工具的工作原理

通过将您的公司手册转化为引人入胜的AI驱动视频文档，简化员工入职和内部沟通。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先将您的公司手册内容整理成清晰的脚本。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将书面政策和指南转化为动态视频场景。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过从多样化的“AI虚拟形象”中选择，增强您的员工培训视频。这增加了个性化和吸引力，使您的内部沟通栩栩如生。
3
Step 3
为您的视频应用品牌
通过利用“品牌控制（标志、颜色）”自定义视频外观，确保视频与公司文化一致。这使您的手册视频独具特色，有效提高员工参与度。
4
Step 4
导出并分享您的手册视频
完成您引人入胜的公司手册视频。利用“纵横比调整和导出”功能，为各种内部沟通平台准备内容，使员工入职的分享变得无缝。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂政策解释

将密集的文本手册转化为清晰简洁的视频文档，使公司政策和合规信息易于所有员工理解。

常见问题

HeyGen如何将我们的公司手册转化为引人入胜的视频文档？

HeyGen作为一个生成AI平台，能够将现有的公司手册内容转化为引人入胜的视频文档。通过利用AI视频，您可以简化内部沟通流程，使复杂信息易于理解，并提高员工参与度。

HeyGen在创建AI驱动的员工培训视频方面提供了哪些技术能力？

HeyGen提供了强大的技术功能，如先进的AI虚拟形象和精确的从脚本到视频功能。我们的平台包括AI旁白生成和自动字幕/说明，以确保您的员工培训材料专业、易于访问，并对多样化的观众高度有效。

HeyGen能否增强员工入职和培训材料的创建？

当然，HeyGen显著增强了员工入职和培训材料的创建，允许快速创建动态内容。利用我们的预设模板和AI视频功能，提供一致、高质量的人力资源培训，提高整个组织的生产力和参与度。

HeyGen是否支持内部沟通视频的品牌一致性？

是的，HeyGen通过全面的品牌控制确保您的内部沟通视频与您的品牌保持一致。轻松整合您的标志和颜色，并利用纵横比调整和导出功能，为各种平台定制视频，保持专业和一致的公司文化。