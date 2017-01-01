公司文化视频制作工具：吸引并激励顶尖人才
使用HeyGen的AI化身制作动态的雇主品牌视频，展示您独特的公司价值观并激励求职者。
为内部利益相关者和现有员工开发一个真实的60秒视频，专注于通过提供“生活中的一天”视角来提升员工参与度。视觉风格应温暖而坦诚，结合真实的员工见证，以纪录片风格拍摄，配以清晰自然的音频。使用HeyGen的“字幕/说明”功能，确保所有员工的声音在多样化的工作环境中都能被清晰理解，展示我们对工作与生活平衡的承诺。
制作一个专为社交媒体平台设计的简洁30秒招聘视频，目标是潜在的求职者，突出我们创新的公司文化，帮助吸引人才。视觉风格应时尚且未来感十足，展示多样化的“AI化身”解释关键福利和我们独特的工作环境。利用HeyGen的“AI化身”功能，实现无缝角色生成并使脚本对话栩栩如生，打造一个有影响力的雇主品牌视频。
设计一个信息丰富且引人入胜的50秒内部沟通视频，面向所有员工，庆祝新的公司举措并加强我们的共同愿景。视觉呈现应精致且专业，使用高质量的素材视频来说明关键概念，配以自信而清晰的旁白。实施HeyGen的“媒体库/素材支持”选择相关视觉效果，与我们的目标一致，创建公司文化视频，增强对我们共同使命的联系。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的公司文化视频？
HeyGen是您首选的AI视频生成器，帮助您创建真正引起共鸣的公司文化视频。利用专业设计的模板和AI化身，展示您的公司价值观并有效提升员工参与度。
HeyGen是否提供专业设计的雇主品牌模板？
是的，HeyGen提供了大量专为打造有影响力的雇主品牌视频而设计的专业模板。这些可定制的模板帮助您在招聘过程中吸引顶尖人才并突出您独特的工作场所文化。
AI化身在创建引人入胜的招聘内容中扮演什么角色？
HeyGen的AI化身在创建动态且引人入胜的招聘内容中至关重要，允许您“跳过脚本”并传递个性化信息。它们帮助人性化您的雇主品牌，使您的视频对求职者更具吸引力，从而帮助您吸引人才。
HeyGen能否帮助简化多样化的内部沟通视频的创建？
当然可以，HeyGen是一个直观的商业视频制作工具，简化了内部沟通视频的整个创建过程。我们的平台促进协作，让您快速制作一致且高质量的内容，从公司更新到员工保留计划。