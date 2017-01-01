公司文化视频生成器：激励团队

使用强大的文本转视频功能快速创建专业的培训和入职视频。

制作一段充满活力的45秒公司文化视频，面向新员工和潜在员工，展示团队的成功和庆祝活动。视觉风格应明亮现代，快速剪辑团队活动，搭配充满活力的背景音乐和清晰热情的旁白。利用HeyGen的丰富“模板和场景”快速组装这段引人入胜的内容，完美满足您的公司文化视频生成需求。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一段引人入胜的60秒“日常生活”视频，专为求职者和内部团队士气设计，展示员工分享他们真实的体验。视觉美学应温暖宜人，采用访谈风格的片段，自然光线和对话式音频语调，辅以轻柔的背景音乐。利用HeyGen的先进“AI化身”功能，提供来自不同团队成员的个性化见证，展示您作为AI视频生成器的创新方法。
示例提示词2
制作一段鼓舞人心的30秒视频，阐述核心公司价值观，面向外部利益相关者和客户，同时也为员工强化这些价值观。该视频应采用专业和电影化的视觉风格，使用精美的图形和有冲击力的图像，配以强有力的背景音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的精准“语音生成”功能，确保整个脚本中一致且专业的音频信息，提升您创建共鸣视频的能力。
示例提示词3
设计一段动态的50秒视频，突出独特的办公室福利和充满活力的工作环境，面向潜在候选人和社交媒体平台。视觉执行应充满趣味且节奏快速，采用动态摄像机运动和现代流行音乐，配以引人入胜的屏幕文字。实施HeyGen的自动“字幕/说明”功能，确保在各种社交媒体平台上观看时的广泛可访问性和参与度，展示您作为公司文化视频生成器的实力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司文化视频生成器的工作原理

通过AI轻松创建引人入胜的公司文化视频，展示您的价值观并吸引人才。在所有平台上分享您的故事。

1
Step 1
选择您的起点
从专业视频模板库中选择一个模板，启动您的公司文化视频，为您的信息提供坚实的基础。
2
Step 2
定制您的视觉效果
通过选择一个AI化身来代表您的团队并传达您公司的独特个性，个性化您的视频。
3
Step 3
生成引人入胜的音频
利用我们先进的语音生成功能，添加自然的旁白，与您的视觉内容完美契合。
4
Step 4
导出并广泛分享
轻松以适合各种社交媒体平台的格式导出您的最终公司文化视频，准备好激励和告知您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的文化视频

制作鼓舞人心和振奋人心的视频，以强化公司价值观并激励您的团队成员。

常见问题

HeyGen如何简化公司文化视频的制作？

HeyGen通过提供大量专业视频模板，使您能够轻松创建高质量的公司文化视频。其直观的平台允许快速制作，使视频创作对每个人都变得触手可及。

我可以使用HeyGen为我的视频生成真实的AI化身和语音吗？

当然可以！HeyGen的先进AI功能允许您通过真实的AI化身和自然的语音生成将您的脚本变为现实，简化您的文本转视频制作。

HeyGen提供哪些品牌控制来定制我的视频？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将品牌资产如标志和特定色彩方案整合到视频中。这确保每个视频都与您公司的视觉形象完美契合。

HeyGen如何帮助我为不同的社交媒体平台创建多样化的内容？

HeyGen提供灵活的工具，包括纵横比调整和MP4导出，帮助您创建适合各种社交媒体平台的视频。您可以高效地制作多样化的内容，以便在任何地方接触到您的观众。