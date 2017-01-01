成为您的团队所需的公司文化创造者
通过从脚本到视频的方式创建引人入胜的文化视频，提升员工参与度并明确核心价值观。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对团队领导和高管的45秒引人入胜的视频，说明领导在定义和践行组织核心价值观中的关键作用。视觉和音频风格应专业清晰，采用流畅的企业图形和自信、清晰的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的战略信息高效转化为精致、有影响力的演示。
制作一个面向项目经理和部门主管的30秒充满活力的视频，强调如何培养一个倡导创新和协作的工作场所文化。视觉美学应动态，配以快速剪辑和引人入胜的动画，搭配激动人心的现代配乐。尝试使用HeyGen的多样化模板和场景，快速组装一个视觉上令人惊叹且信息丰富的视频，以引起您的团队领导的共鸣。
想象一个温暖而吸引人的50秒视频，面向所有员工和人力资源团队，探讨心理安全的重要性和培养真正归属感的文化。视觉风格应柔和、包容且以人为本，展示积极互动的真实镜头，配以温柔、令人安心的背景音乐。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保每位团队成员都能理解这一重要信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我们的公司文化倡议？
HeyGen通过引人入胜的视频内容帮助组织有效地传达和加强公司文化。利用逼真的AI化身和从文本到视频的技术，您可以创建引人注目的信息，引发共鸣，促进更强的员工参与和共同的目标感。这显著提高了更高效地建立强大公司文化的能力。
HeyGen提供哪些具体工具来传达核心价值观？
HeyGen提供强大的功能，如可定制的AI化身和无缝的从文本到视频生成，以在整个组织中清晰表达您的核心价值观。您可以快速制作品牌视频，展示您独特的企业文化，确保所有员工的理解和一致性。利用模板和场景简化内容创作。
HeyGen是否支持为积极的工作环境和心理安全创建内容？
当然。HeyGen促进制作敏感且有影响力的视频，以促进积极的工作环境和心理安全。通过AI化身和语音生成，您可以传递教育模块或真实信息，建立信任并为所有团队成员培养强大的归属感文化。
HeyGen如何通过文化信息吸引顶尖人才？
HeyGen使公司能够向潜在员工展示其真实的工作场所文化，显著帮助吸引顶尖人才。使用AI化身和您的品牌控制开发高质量的招聘视频，突出您的价值观和员工满意度，给未来团队成员留下深刻的第一印象。