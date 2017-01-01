成为您的团队所需的公司文化创造者

通过从脚本到视频的方式创建引人入胜的文化视频，提升员工参与度并明确核心价值观。

制作一个针对人力资源经理和创始人的60秒活力视频，展示如何促进员工参与并建立强大的公司文化。视觉风格应明亮现代，展示多样化、微笑的AI化身在动态的办公室环境中互动，配以欢快、激励人心的背景音乐。利用HeyGen的AI化身将贵公司的核心价值观生动呈现，使信息对观众而言既亲切又难忘。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对团队领导和高管的45秒引人入胜的视频，说明领导在定义和践行组织核心价值观中的关键作用。视觉和音频风格应专业清晰，采用流畅的企业图形和自信、清晰的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的战略信息高效转化为精致、有影响力的演示。
示例提示词2
制作一个面向项目经理和部门主管的30秒充满活力的视频，强调如何培养一个倡导创新和协作的工作场所文化。视觉美学应动态，配以快速剪辑和引人入胜的动画，搭配激动人心的现代配乐。尝试使用HeyGen的多样化模板和场景，快速组装一个视觉上令人惊叹且信息丰富的视频，以引起您的团队领导的共鸣。
示例提示词3
想象一个温暖而吸引人的50秒视频，面向所有员工和人力资源团队，探讨心理安全的重要性和培养真正归属感的文化。视觉风格应柔和、包容且以人为本，展示积极互动的真实镜头，配以温柔、令人安心的背景音乐。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保每位团队成员都能理解这一重要信息。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司文化创造者的工作原理

制作引人入胜的视频，以清晰表达公司的核心价值观，促进员工参与，并加强积极的工作场所文化。

1
Step 1
创建您的文化脚本
首先撰写一个引人入胜的脚本，概述公司的核心价值观和愿景。我们的平台将您的文本转换为口语对话，使您的信息清晰且有影响力。
2
Step 2
选择您的视觉讲述者
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的信息。选择一个最能体现公司精神的专业化身，以增强联系和亲和力。
3
Step 3
应用品牌和媒体
使用自定义标志和颜色应用公司的独特品牌。通过利用我们的媒体库增强您的视频，以真实反映您的企业文化。
4
Step 4
导出并分享您的信息
以不同平台的各种纵横比导出您的文化视频。广泛分享以促进员工参与，并在整个组织中培养强烈的归属感文化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养鼓舞人心的公司沟通

制作激励视频，分享领导信息，庆祝团队成就，并加强积极、以价值观为导向的工作场所文化。

常见问题

HeyGen如何增强我们的公司文化倡议？

HeyGen通过引人入胜的视频内容帮助组织有效地传达和加强公司文化。利用逼真的AI化身和从文本到视频的技术，您可以创建引人注目的信息，引发共鸣，促进更强的员工参与和共同的目标感。这显著提高了更高效地建立强大公司文化的能力。

HeyGen提供哪些具体工具来传达核心价值观？

HeyGen提供强大的功能，如可定制的AI化身和无缝的从文本到视频生成，以在整个组织中清晰表达您的核心价值观。您可以快速制作品牌视频，展示您独特的企业文化，确保所有员工的理解和一致性。利用模板和场景简化内容创作。

HeyGen是否支持为积极的工作环境和心理安全创建内容？

当然。HeyGen促进制作敏感且有影响力的视频，以促进积极的工作环境和心理安全。通过AI化身和语音生成，您可以传递教育模块或真实信息，建立信任并为所有团队成员培养强大的归属感文化。

HeyGen如何通过文化信息吸引顶尖人才？

HeyGen使公司能够向潜在员工展示其真实的工作场所文化，显著帮助吸引顶尖人才。使用AI化身和您的品牌控制开发高质量的招聘视频，突出您的价值观和员工满意度，给未来团队成员留下深刻的第一印象。