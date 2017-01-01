公司公告制作工具：设计您的信息
轻松创建令人惊叹的公司公告，利用HeyGen强大的品牌控制实现完美的视觉一致性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的视频，供人力资源部门和团队负责人介绍新员工，强调温暖和欢迎的语气。以友好的"AI化身"传递信息，配以柔和、积极的背景音乐和简洁的图形，突出制作个性化"新员工公告"视频的简便性，帮助"设计公告"以促进团队联系。
制作一个60秒的公司公告视频，面向内部沟通团队和活动组织者，详细介绍即将到来的公司活动或重大更新。该视频应具备专业且引人入胜的视觉风格，包含清晰的屏幕文字和使用HeyGen的"从脚本到视频"功能生成的自信旁白，展示现代"公司公告制作工具"在全面"活动公告"沟通中的强大作用。
为小企业主和市场推广人员开发一个简洁的30秒宣传视频，突出"可定制模板"在任何商业沟通中的灵活性。采用时尚、用户友好的视觉美学，展示各种设计元素，支持HeyGen的广泛"媒体库/素材支持"用于"创意资产"，让用户能够轻松个性化他们的公告，配以有影响力的视觉效果和积极的器乐曲。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建引人入胜的视频公司公告？
HeyGen是一个先进的AI驱动公司公告制作工具，使用户能够轻松设计具有专业风格的公告。我们的平台利用可定制的模板和智能AI功能，快速高效地生成引人注目的视频通信。
HeyGen在公告中提供了哪些创意选项和自定义功能？
HeyGen提供丰富的创意资产、丰富的设计库和完全可定制的模板，使每个公告都独一无二。用户可以通过特定的字体和颜色个性化设计，确保公告完美匹配其品牌形象。
HeyGen可以用于创建各种类型的公司视频公告吗？
是的，HeyGen是一个多功能的公司公告制作工具，适用于广泛的公司需求，从重要的产品发布和活动公告到欢迎新员工。它简化了任何内部或外部沟通的公告制作，提供专业的结果。
使用HeyGen生成的公告有哪些主要的分发方式？
一旦您的视频公告完成，HeyGen提供灵活的分享和导出选项。您可以轻松地在线分享专业生成的视频，或下载用于演示和更广泛的分发。