公司广告视频制作人：使用AI快速创建广告
使用我们的AI驱动工具，在几分钟内创建引人注目的公司广告，将您的脚本转化为动态视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对数字营销机构和创意总监的90秒动态视频，展示HeyGen作为“AI视频广告制作人”的强大功能。视觉美学应前卫且视觉丰富，配以充满活力的现代背景音乐。展示“AI化身”的无缝集成，并演示卓越的“语音生成”功能，以轻松制作高影响力、个性化的广告。
为电商经理和社交媒体专家制作一个快节奏的1分钟视频，专注于如何高效地为各种平台“创建视频广告”。视觉风格应引人入胜并优化以便快速消费，配以当代电子音乐。突出HeyGen的“纵横比调整和导出”以及自动“字幕/说明”功能，以制作在所有渠道上引起共鸣的“社交媒体广告”。
为企业传播团队和品牌经理制作一个精致的2分钟视频，强调HeyGen如何赋能创建保持品牌一致性的精美“视频广告”。视觉风格应权威且流畅，配以激励人心的器乐音乐。展示“从脚本到视频”的功能以确保信息一致性，以及丰富的“媒体库/素材支持”以增强视觉叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建视频广告的技术流程？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器和AI驱动工具简化了创建视频广告的技术流程。您可以高效地组装场景、整合媒体，并通过一键编辑功能应用品牌，使专业视频广告的创建对每个人都变得可及。
HeyGen能帮助我快速创建高质量的社交媒体广告吗？
是的，HeyGen专为帮助您快速高质量地创建社交媒体平台的视频广告而设计。利用多种视频模板、逼真的AI化身和强大的脚本生成功能，轻松制作引人入胜的内容。
HeyGen提供哪些AI驱动工具来生成视频广告？
HeyGen提供先进的AI驱动工具来简化视频广告的创建，包括逼真的AI化身和强大的脚本生成。我们的平台还支持无缝的文本到视频转换和专业的语音生成，将您的想法转化为引人注目的视觉内容。
如何确保使用HeyGen制作的所有视频广告保持品牌的一致性？
HeyGen通过全面的自动品牌控制确保您所有公司广告视频制作项目的品牌一致性。您可以轻松应用您的标志、品牌颜色和自定义字体，以保持每个视频广告的专业和一致外观。