社区视频制作器：使用AI创建引人入胜的视频

使用我们直观的模板和场景，轻松定制，构建引人入胜的用户生成视频内容。

创建一个1分钟的教学视频，目标是小企业主，演示HeyGen如何作为AI视频生成器工作。视觉风格应简洁且信息丰富，配有欢快的音轨，展示如何轻松将简单脚本转化为精美视频，使用从脚本到视频的功能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个90秒的视频，专为社区经理设计，突出展示来自成员的多样化用户生成视频故事。视觉和音频风格应引人入胜且真实，展示各种AI化身以代表社区声音，营造共享身份和归属感。
示例提示词2
开发一个45秒的动态宣传视频，针对市场团队，作为社交媒体视频创作者，快速展示新产品功能。视觉风格必须现代且引人注目，配有充满活力的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景快速适应各种平台的内容。
示例提示词3
制作一个全面的2分钟解释视频，专为教育工作者和培训师量身定制，详细说明复杂的技术概念。视觉风格需要专业且清晰，配以冷静、权威的人声AI配音，展示语音生成在详细说明中的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

社区视频制作器的工作原理

使用直观的AI工具轻松创建引人入胜的用户生成视频内容，并通过将您的想法转化为可分享的视频来发展您的社区。

1
Step 1
创建您的项目
首先使用我们的AI视频生成器，将您的想法即时转化为引人入胜的脚本，为您的社区视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从多样化的AI化身库中选择或上传您自己的媒体来增强您的信息，使您的社区故事在视觉上栩栩如生。
3
Step 3
生成您的配音
利用配音生成功能，为您的视频添加真实的人声旁白，确保您的社区信息被清晰且引人入胜地传达。
4
Step 4
导出并分享
通过应用任何必要的视频编辑工具来完成您的创作，然后轻松导出，准备在您的社交媒体渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出社区成功

.

开发引人注目的AI视频，庆祝成员成就，展示您社区的积极影响。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI简化视频制作？

HeyGen利用先进的AI作为AI视频生成器，将脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和人声AI配音。这大大简化了制作过程，使您能够高效地创建真实的视频内容。

使用HeyGen创建的视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供强大的视频编辑工具，包括用户友好的拖放编辑器和可自定义的模板。您可以通过品牌控制个性化您的视频，并从综合的素材库中整合内容，以实现您想要的外观。

我可以在HeyGen视频中使用特定的AI化身和配音吗？

可以，HeyGen提供多样化的逼真AI化身，并提供先进的人声AI配音。这些功能使您能够根据您的信息和受众完美地定制视频的呈现。

HeyGen生成一个可用视频需要多长时间？

HeyGen的AI视频生成器专为速度和效率而设计。通过使用其直观的模板和从脚本到视频的功能，您可以在显著缩短的时间内为各种用途（如解释视频或宣传视频）创建高质量的视频。