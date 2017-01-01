社区视频制作器：使用AI创建引人入胜的视频
使用我们直观的模板和场景，轻松定制，构建引人入胜的用户生成视频内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的视频，专为社区经理设计，突出展示来自成员的多样化用户生成视频故事。视觉和音频风格应引人入胜且真实，展示各种AI化身以代表社区声音，营造共享身份和归属感。
开发一个45秒的动态宣传视频，针对市场团队，作为社交媒体视频创作者，快速展示新产品功能。视觉风格必须现代且引人注目，配有充满活力的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景快速适应各种平台的内容。
制作一个全面的2分钟解释视频，专为教育工作者和培训师量身定制，详细说明复杂的技术概念。视觉风格需要专业且清晰，配以冷静、权威的人声AI配音，展示语音生成在详细说明中的强大功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI作为AI视频生成器，将脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和人声AI配音。这大大简化了制作过程，使您能够高效地创建真实的视频内容。
使用HeyGen创建的视频有哪些自定义选项？
HeyGen提供强大的视频编辑工具，包括用户友好的拖放编辑器和可自定义的模板。您可以通过品牌控制个性化您的视频，并从综合的素材库中整合内容，以实现您想要的外观。
我可以在HeyGen视频中使用特定的AI化身和配音吗？
可以，HeyGen提供多样化的逼真AI化身，并提供先进的人声AI配音。这些功能使您能够根据您的信息和受众完美地定制视频的呈现。
HeyGen生成一个可用视频需要多长时间？
HeyGen的AI视频生成器专为速度和效率而设计。通过使用其直观的模板和从脚本到视频的功能，您可以在显著缩短的时间内为各种用途（如解释视频或宣传视频）创建高质量的视频。