Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于有抱负的内容创作者，考虑制作一个全面的2分钟教程视频，演示如何将复杂的技术概念转化为引人入胜的“视觉故事”，采用逐步屏幕捕捉的视觉风格，并配以热情的旁白。这个“在线视频制作工具”体验突出了HeyGen的“从脚本到视频”功能，以简化内容创作，并通过“字幕/说明”确保可访问性。
一个为社交媒体营销人员量身定制的45秒动态视频，可以通过快速、充满活力的视觉风格和欢快的背景音乐曲目，以及简洁的旁白来宣布产品发布。强调为各种“社交媒体平台”制作“引人入胜的内容”，该项目将利用HeyGen的逼真“AI化身”来呈现信息，并通过“纵横比调整和导出”确保在各个渠道上的完美适配。
用一个简洁的30秒视频向技术爱好者揭示一个新的软件功能，采用时尚、未来感的视觉风格，突出UI元素，并配以清晰、友好的旁白。这个“视频模板”演示展示了使用HeyGen广泛的“媒体库/素材支持”集成新资产的简单性，甚至可以实现惊人的“4K分辨率”输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化AI生成内容的创作？
HeyGen作为一个强大的AI视频创作工具，通过逼真的AI化身和先进的AI语音合成功能，将脚本转化为引人入胜的视频。其直观的界面使得制作专业的AI生成内容变得异常简单。
HeyGen中有哪些高级视频编辑工具可供定制？
HeyGen提供强大的视频编辑工具，包括拖放编辑器和丰富的视频模板库，以简化您的工作流程。您可以轻松应用品牌控制，如标志和颜色，并利用纵横比调整以适应各种社交媒体平台。
HeyGen能否制作适合各种分发渠道的高质量视频？
是的，HeyGen旨在创建引人入胜的内容，支持高达4K分辨率的导出，以确保您的视频在所有渠道上看起来都很专业。您可以轻松下载并在社交媒体平台及其他地方分享完成的视频。
HeyGen是否提供增强视频可访问性和音频质量的功能？
当然，HeyGen提供全面的旁白生成功能和自动字幕/说明，以提高可访问性。这确保了您的视觉故事具有包容性，并通过清晰的音频有效地接触到更广泛的观众。