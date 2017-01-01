社区服务视频制作：创建有影响力的视频

轻松制作专业的公共卫生教育视频和公益广告，使用AI化身让您的信息栩栩如生。

制作一段针对非营利组织和社区领袖的1分钟视频，展示如何轻松创建有影响力的公益视频。视觉风格应积极向上，类似纪录片，展示真实世界的影响，并配有激励人心、清晰的旁白。突出HeyGen的“从脚本到视频”和“旁白生成”功能，以展示快速内容创作的能力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段45秒的公益宣传片，面向地方政府机构和公共卫生教育者。视频应采用信息丰富且简洁的图形视觉风格，由专业的AI化身传递关键健康信息。强调使用HeyGen的“AI化身”和自动生成的“字幕/说明文字”在“社区服务视频制作”项目中的高效性。
示例提示词2
设计一段90秒的热情教学视频，面向志愿者和小型社区团体，指导他们如何快速“创建视频”用于招募或活动宣传。视觉风格应节奏明快，包含社区活动的蒙太奇，并配以欢快的音乐。展示使用HeyGen多样化的“模板和场景”以及访问广泛的“媒体库/素材支持”的简单性。
示例提示词3
制作一段30秒的社交媒体视频，面向社区项目协调员，帮助他们为“营销视频”寻找赞助商或参与者。视觉和音频风格应现代、充满活力且有冲击力，优化适用于各种平台。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”如何确保您的内容在各处看起来都很棒，同时“旁白生成”为您的简短、有影响力的“社交媒体视频”增添专业感。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

社区服务视频制作的工作原理

使用直观的工具和AI驱动的功能，轻松在几分钟内创建有影响力的公益广告和社区参与视频。

1
Step 1
创建您的项目
首先从多种专业模板中选择，或简单地粘贴您的脚本，利用HeyGen的文本到视频功能快速开始。
2
Step 2
添加您的视觉效果和声音
通过从多样化的素材库中选择或加入真实感的AI化身来增强您的信息，有效传达您的社区服务信息。
3
Step 3
应用最后的润色
通过为您的视频添加自动字幕，确保信息的可访问性和影响力，使所有观众都能清晰理解您的重要信息。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频并以多种纵横比导出，准备通过社交媒体视频和其他平台广泛传播，创造有影响力的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励社区参与和支持

.

开发强大且激励人心的视频，与您的观众产生共鸣，鼓励志愿者参与、筹款和广泛的社区支持。

background image

常见问题

HeyGen如何简化社区参与的AI视频生成？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，允许您直接从文本创建视频。只需输入您的脚本，选择多样化的AI化身，HeyGen就会生成具有真实感的旁白视频，非常适合公共卫生教育和社区服务项目。

HeyGen能否高效地创建社交媒体视频？

当然可以。HeyGen提供直观的拖放界面和广泛的模板，快速制作社交媒体视频。它还包括自动字幕和说明文字生成，确保您的内容在各个平台上都能专业呈现。

HeyGen为营销视频提供哪些品牌控制？

HeyGen为用户提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入到您的营销视频中。此外，您还可以访问广泛的素材库，以进一步定制您的内容并保持品牌一致性。

HeyGen支持多种视频创建方法吗？

是的，HeyGen是一款多功能视频制作工具，支持多种创建方法，包括从脚本到视频。您还可以直接在平台内利用屏幕录制功能，创建动态且信息丰富的内容，是满足多样化需求的视频制作综合解决方案。