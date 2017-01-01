社区宣传视频制作工具：轻松创建引人入胜的视频
使用强大的从脚本到视频功能，轻松为您的社区创建专业宣传视频。
为市场团队和数字内容创作者开发一个时长45秒的精美宣传视频，强调在各种平台上可实现的专业质量。这个“宣传视频”应采用动态、现代的视觉风格，配以引人入胜的背景音乐和清晰简洁的AI旁白。展示如何通过“从脚本到视频”和“纵横比调整和导出”简化创建适合“社交媒体”的专业资产。
为电子学习平台和产品开发者设计一个创新的60秒视频，专注于个性化和有影响力的信息传递。视觉和音频风格应未来感十足但易于接近，配以高质量动画和复杂的AI声音。展示HeyGen的“AI宣传视频制作工具”的强大功能，通过“AI化身”清晰解释复杂概念，并通过“字幕/说明”增强可访问性。
制作一个简洁的30秒解释视频，面向初创公司创始人和教育工作者，说明创建引人入胜的教学内容的简单性。视觉风格应简洁、插图式且易于理解，配以友好但权威的AI声音。展示“在线宣传视频制作工具”的高效性，展示如何利用“媒体库/素材支持”与“语音生成”结合，轻松创建引人入胜的“解释视频”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen是一个直观的在线宣传视频制作工具，提供大量可定制的视频模板和用户友好的拖放编辑器。这使您能够快速制作专业的宣传视频，无论是用于社交媒体活动还是产品发布。
HeyGen是否提供AI驱动的宣传视频制作工具？
当然，HeyGen是一个先进的AI宣传视频制作工具，集成了强大的AI驱动工具。您可以利用逼真的AI化身，并直接从您的文本到视频脚本生成自然的AI旁白，利用尖端技术增强您的宣传视频。
市场团队如何通过HeyGen确保品牌一致性？
HeyGen使市场团队能够通过轻松将品牌资产（如标志和特定色彩）融入您的社区宣传视频中，保持强大的品牌一致性。您还可以上传自己的媒体或利用我们广泛的素材库，以符合您品牌的美学。
HeyGen能否帮助实现社交媒体的可访问性和多样化视频格式？
是的，HeyGen支持自动字幕和说明，确保您的宣传视频对更广泛的观众可访问。此外，您可以轻松调整和导出视频的纵横比，使其完美适合社交媒体等多样化平台。