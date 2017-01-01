社区项目视频生成器：创建引人入胜的视频
快速生成引人入胜的社区项目视频。利用AI虚拟形象在几分钟内讲述您的故事。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
如何有效地向政府官员和潜在捐助者解释一个新的本地倡议？通过使用HeyGen的AI虚拟形象和模板与场景创建一个45秒的信息视频。这种“AI生成视频”的方法将确保专业且清晰的展示，使用简洁的图形和权威但平易近人的AI虚拟形象来详细说明倡议的目标和益处。
为了吸引年轻人和社交媒体用户的注意，我们即将举行的社区活动需要一个动态的15秒社交媒体宣传片。HeyGen的纵横比调整与导出以及字幕/说明文字将是优化这个快节奏视觉效果的关键，配以流行的背景音乐和一个能引起共鸣的“说话头”AI虚拟形象，通过充满活力的快速剪辑传递关键信息。
为公众和潜在受益者制作一个感人的60秒影响故事，展示社区项目带来的深刻积极变化，利用HeyGen的媒体库/素材支持和文本转视频功能。视频应采用富有同情心的纪录片风格视觉方法，配以温柔的旁白，穿插屏幕文字证言，体现“AI讲故事”的精髓，以传达真实情感和现实世界的益处。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我在社交媒体上的创意视频制作？
HeyGen通过先进的AI视频生成技术帮助用户创建引人入胜的社交媒体宣传片。您可以轻松地将文本转化为视频，使用逼真的AI虚拟形象，大大提升内容的视觉吸引力和传播范围。
HeyGen为视频创作提供了哪些创意资产和工具？
HeyGen提供了一整套创意资产，包括多样化的视频模板和丰富的图形与动画。其直观的拖放编辑器简化了整个视频创作过程，让您轻松制作专业视频。
HeyGen如何支持多语言视频内容的创作？
HeyGen通过提供强大的配音和自动字幕与说明文字功能，使多语言内容的制作变得轻而易举。您可以输入脚本，让HeyGen生成同步的音频和文字，确保您的信息有效地传达给全球观众。
HeyGen能否帮助我高效地制作专业视频？
是的，HeyGen通过其易于使用的界面和AI视频工具设计来节省视频创作时间。它简化了高质量专业视频的制作过程，使内容创作者和企业能够迅速实现其视频内容战略目标。