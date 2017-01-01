社区推广视频制作工具：吸引您的观众
使用逼真的AI化身创建社交媒体准备的视频，实现真实的社区连接。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的动态宣传视频，目标是社区项目的市场总监，展示AI视频在打造有影响力的社区参与活动中的强大作用。视觉效果应现代且引人入胜，展示各种HeyGen模板和场景中的多样化AI化身。突出HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松实现社交媒体准备的视频。
为公共服务组织内的技术内容创作者和视频制作人制作一个全面的2分钟技术教程，详细介绍从头到尾的视频生成过程。采用逐步的视觉风格，配以清晰的屏幕文字覆盖，支持HeyGen的广泛媒体库/素材支持。强调字幕/说明文字的自动生成，提高视频编辑和转录工作流程的效率。
为地方政府沟通团队和社区领导设计一个45秒的温暖真实的视频，重点介绍如何为特定社区群体创建个性化视频信息。专业的视觉风格应始终保持一致的品牌控制。利用HeyGen的AI语音生成功能传达清晰的信息，确保每个个性化视频都能直接且相关地传达给目标受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的从脚本生成AI视频的过程是什么？
HeyGen作为一个先进的AI脚本到视频生成器，允许用户将文本转化为专业视频。其端到端的视频生成能力结合了高质量的AI配音、动态视觉效果和AI化身，能够高效地制作社交媒体准备的视频。
HeyGen是否提供个性化视频的品牌控制？
当然。HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您可以将您的标志、品牌颜色和自定义字体整合到视频中。这确保了每个营销视频制作都能完美符合您的品牌指南。
HeyGen的AI化身如何增强社区推广视频？
HeyGen利用先进的AI化身创建引人注目的社区推广视频，推动有影响力的社区参与。这些逼真的AI化身可以通过富有表现力的配音传达您的信息，使您的内容更具亲和力和吸引力。
初学者可以使用HeyGen创建有影响力的视频吗？
可以，HeyGen设计了一个对初学者友好的编辑器，并提供了众多视频模板，以简化创作过程。这使得任何人都可以快速制作社交媒体准备的视频用于营销或社区推广，而无需丰富的视频编辑经验。