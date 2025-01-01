社区指南视频制作工具，快速AI视频创作

通过从脚本到视频的功能，将您的内容政策和标准操作程序转化为引人入胜的培训视频，只需几分钟。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为公司全体员工开发一个60秒的教学视频，详细说明我们内部内容政策的最新更新。视觉风格应专业且具有企业感，使用信息丰富的屏幕文字和清晰、权威但平易近人的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能以及模板和场景来简化这一重要培训内容的制作。
示例提示词2
制作一个针对内容创作者的30秒动态宣传视频，鼓励负责任的内容管理并突出视频创作的最佳实践。视觉风格应充满活力和吸引力，结合快速剪辑和风格化的示例，配以鼓舞人心的旁白和现代背景音乐。利用HeyGen的字幕/字幕功能及其媒体库/库存支持来增加视频的精致度和可访问性。
示例提示词3
为社区管理员和平台管理员设计一个50秒的信息视频，解释我们管理工具包的新功能。视觉风格必须清晰且技术精确，结合屏幕捕获叠加以突出关键功能，并配以冷静的教学旁白。该视频将受益于HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，以及其高效的旁白生成以提供准确的解释。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

社区指南视频制作工具的工作原理

轻松创建清晰且合规的社区指南、标准操作程序和内容政策视频，确保引人入胜的沟通。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的社区指南或内容政策粘贴到脚本编辑器中。利用我们的“从脚本到视频”功能，立即将您的文字变为生动的视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个来代表您的品牌，以清晰和专业的方式传达您的信息，提升您的教学内容。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过相关的视觉效果、背景音乐和应用您的自定义“品牌控制”来增强您的视频，确保与您的组织身份一致的培训视频。
4
Step 4
生成并分享
通过生成完整的视频来完成“视频创作”。包括“字幕/字幕”以提高可访问性，然后轻松导出和分享您的专业指南。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂政策解释

将复杂的内容管理规则和标准操作程序分解为易于理解的视觉和互动视频格式。

常见问题

是什么让HeyGen成为创意内容的优秀AI视频生成器？

HeyGen的AI视频生成器在简化视频创作方面表现出色，允许您将简单的脚本转化为动态的创意内容。我们的平台提供丰富的直观模板和先进的从脚本到视频功能，使用户能够快速制作引人入胜的视频。

我可以为特定的品牌和内容管理需求定制HeyGen的AI化身吗？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制和可定制的功能，以确保您的AI化身完美契合您的品牌形象，并支持您的内容管理工作。这使得在所有视频中，包括那些作为社区指南视频制作工具的视频中，保持一致和专业的沟通。

我可以用HeyGen开发哪些类型的教学内容？

HeyGen非常适合开发多样化的教学内容，从综合培训视频、标准操作程序到关键内容政策。我们的平台支持高效的视频创作，使传达重要信息变得简单明了。

HeyGen如何确保生成视频的可访问性和有效沟通？

HeyGen通过先进的旁白生成和自动字幕功能优先考虑可访问性。通过利用我们的从脚本到视频功能，您可以确保您的信息以清晰和有影响力的方式传达给任何观众。