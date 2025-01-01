社区公告视频制作器：创建引人入胜的更新

使用AI化身和惊艳的视频模板轻松制作专业公告。

为本地公园即将到来的夏季节日制作一个30秒的活力社区公告视频，目标是社区内的家庭和年轻人。视觉风格应明亮且充满活力，展示快乐的人们享受户外活动的快速剪辑，配以欢快友好的音轨和清晰的语音生成，以突出活动细节和活动内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的公益广告视频，旨在招募志愿者为本地动物收容所服务，直接与18-55岁有同情心的人群对话。视频应具有温暖和充满希望的视觉风格，结合专业的AI化身传达影响力的信息，并配以鼓舞人心的背景音乐。
示例提示词2
设计一个60秒的欢迎教会公告视频，用于即将到来的慈善活动，面向常规会众和潜在的新访客。利用宁静和邀请的视觉风格，配以柔和的灯光和轻柔的过渡，使用专业设计的模板和场景来构建关于社区支持和参与的信息，并配以舒缓的器乐音乐。
示例提示词3
制作一个15秒的社交媒体视频，用于提醒本地读书俱乐部的下次会议，特别吸引Instagram上的现有成员和随意关注者。视觉风格应现代且引人入胜，使用动态动画文本，通过从脚本到视频的方式快速传达关键信息，配以愉快轻松的音轨。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

社区公告视频制作器的工作原理

使用我们直观的平台，轻松在线创建专业且有影响力的社区公告视频，配备AI驱动的工具和可定制的模板。

1
Step 1
选择您的起点
从专业设计的视频模板中选择，或使用从脚本到视频的功能直接将您的脚本转换为视频。这简化了您的创作过程。
2
Step 2
添加您的信息和AI化身
输入您的公告信息。通过选择AI化身来增强您的视频，或生成多种语言和风格的AI语音来传达您的内容。
3
Step 3
应用品牌和媒体
使用自定义标志和颜色应用您的品牌。整合我们媒体库中的库存素材，并添加动态元素，如动画文本和字幕，以增强您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的公告视频完美无瑕，利用我们的纵横比调整功能优化其在不同平台上的表现。以您所需的格式导出最终视频，并与您的社区分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强社区培训沟通

通过创建动态的公告视频和教育内容，提升社区培训项目的参与度，使用AI。

常见问题

HeyGen如何提升我的社区公告视频？

HeyGen是一个由AI驱动的社区公告视频制作器，可以让您快速在线创建引人入胜的公告。通过HeyGen，您可以使用逼真的AI化身和从文本到视频的功能将脚本转化为动态视频，使您的信息更具影响力。我们的平台帮助您制作专业外观的公告视频，适用于任何目的，从公益广告到教会活动。

HeyGen提供哪些AI工具来创建公告视频？

HeyGen提供强大的AI工具，如可定制的AI化身和先进的AI语音生成器，使您的公告视频栩栩如生。您只需输入脚本，HeyGen就会生成一个引人入胜的视频，配有逼真的主持人，并自动生成字幕和说明文字，以实现最大程度的可访问性。这一简化的过程允许快速、高质量的视频创作，无需复杂的编辑技能。

我可以在HeyGen中自定义我的公告视频的外观和风格吗？

当然可以，HeyGen通过大量专业设计的视频模板和场景提供广泛的自定义选项。您可以轻松整合品牌资产，控制颜色，并添加动态文本，以确保您的公告视频完美反映您组织的身份。我们直观的拖放编辑器和全面的编辑工具让您对最终输出拥有完全的创意控制。

HeyGen是一个易于使用的在线公告视频制作平台吗？

是的，HeyGen被设计为一个非常易于使用的视频制作器，非常适合在线创建公告视频，无需事先的视频编辑经验。其直观的拖放编辑器结合庞大的视频模板库，使创作过程简单高效。您可以在几分钟内制作出引人入胜的视频公告，准备好在社交媒体和其他平台上分享。