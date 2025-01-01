您的终极社区公告视频生成器
快速将您的信息转化为动态视频。只需输入您的脚本，即可通过文字转视频功能生成令人惊叹的公告。
示例提示词1
需要一个45秒的公共健康公告视频，以有效教育公众关于季节性流感预防。视频将采用清晰、信息丰富的视觉风格，配以令人安心的旁白语调，以确保不同年龄段的人都能轻松理解。重要的是，HeyGen的“字幕/说明”功能将提供自动文本，增强对这一重要公共健康教育信息的理解和传播。
示例提示词2
为了一个本地非营利组织即将开展的项目，我们需要制作一个60秒的励志视频，以推动志愿者和捐赠者的参与。针对潜在的贡献者，这段引人入胜的内容需要一种真挚和个人化的视觉和音频风格，利用创意视觉讲述一个强有力的社区参与故事。我们的策略包括利用HeyGen的“AI化身”以真诚和一致的语调传递关键信息，从而使故事讲述真正具有影响力。
示例提示词3
为“每日面团”面包店的盛大开业制作一个简洁的15秒宣传视频，专门针对当地居民和潜在客户。所需的视觉风格是现代且令人兴奋的，配有流畅的过渡和吸引人的背景音乐，确保它是一个引人注目的视频。整合HeyGen的“媒体库/素材支持”以丰富视觉效果，展示令人垂涎的食物镜头和标志性的本地地标图像，打造一个不可抗拒的宣传视频。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化为我的社区创建引人入胜的公告视频的过程？
HeyGen的AI视频生成器简化了流程，让您可以轻松创建引人入胜的社区公告视频，提供可定制的模板、AI化身和从脚本到视频的功能，使故事讲述变得轻而易举。
HeyGen为制作独特的公告视频提供了哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的创意控制，包括可定制的模板、多样化的媒体库和素材库，以及添加图形、动画文字和品牌标志的选项，确保您的公告视频令人惊艳且符合品牌形象。
HeyGen的AI功能能否提升我的公共服务公告的制作质量和效率？
是的，HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的功能生成专业的配音和自动字幕，大大提高了公共服务视频制作的质量和效率。
HeyGen如何帮助我创建适合不同平台的多功能公告视频？
HeyGen使您能够使用各种视频模板生成时尚的视频，并具有纵横比调整功能，确保您的内容在所有社交媒体和宣传平台上看起来都很出色，最大化您的影响力。