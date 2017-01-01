商业视频制作工具：即时创建惊艳广告

轻松制作有影响力的视频广告和营销视频，使用可定制的模板和强大的语音生成功能来发展您的业务。

制作一个活力四射的30秒视频广告，目标是小企业主，展示新产品发布，采用快速剪辑、欢快的音乐和清晰的屏幕文字，适用于社交媒体平台。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装一个引人注目的商业视频，鼓励即时互动并帮助业务增长。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个为中型公司市场经理设计的45秒精致商业视频，阐述品牌独特价值主张，采用流畅的视觉风格、温暖的色调、激励人心的背景音乐，以及专业的AI化身传递关键信息。利用HeyGen的“AI化身”创建一个精致的营销视频，强化可定制的品牌形象并提升企业形象。
示例提示词2
为电商企业开发一个60秒的营销视频，介绍复杂的新服务，包含动画元素、友好的解说旁白和关键字幕，以突出强有力的行动号召。利用HeyGen的“语音生成”和“字幕/标题”简化信息，使这个视频广告制作工具易于理解并有效吸引观众。
示例提示词3
为自由职业者和内容创作者制作一个15秒的动态宣传片，设计用于快速在各个平台分享，采用时尚的视觉风格、充满活力的背景音乐和从综合媒体库中获取的现代图形。利用HeyGen的“媒体库/素材支持”和“纵横比调整和导出”轻松创建多功能的视频广告，使用有影响力的素材内容。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

商业视频制作工具的工作原理

使用我们强大且直观的平台轻松创建引人注目的商业视频和视频广告，帮助您的业务增长并与观众建立联系。

1
Step 1
创建您的视频
从广泛的视频模板中选择，或从空白画布开始，将您的构想变为现实。轻松添加场景并构建您的商业视频结构。
2
Step 2
自定义您的内容
使用我们直观的拖放编辑器个性化您的商业视频。整合您的品牌资产，添加专业素材内容，并选择引人入胜的音乐，使您的视频独一无二。
3
Step 3
利用AI功能增强
通过尖端的AI功能提升您的商业视频。生成自然的AI语音旁白，并自动添加字幕，以提高可访问性和参与度。
4
Step 4
导出并分享
预览您的商业视频以确保符合您的标准。然后，轻松以各种格式导出最终视频，准备在所有社交媒体平台上分享并推动结果。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI视频展示客户成功

创建引人入胜的推荐视频，建立信任并有效地向新客户推销您的产品或服务。

常见问题

HeyGen如何简化商业视频的制作？

HeyGen通过提供直观的拖放编辑器和大量可定制的视频模板，彻底改变了商业视频的制作。用户可以轻松生成引人注目的商业视频，利用AI化身和文字转视频功能，简化整个制作过程。

HeyGen是否支持营销视频的自定义品牌？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的营销视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松应用您的标志、品牌色彩，并从可定制的模板中选择，以在所有内容中保持一致的品牌形象。

HeyGen提供哪些AI功能来提升视频广告？

HeyGen利用先进的AI功能显著提升您的视频广告。通过AI化身、逼真的AI语音生成和自动字幕，您可以创建引人入胜且易于访问的视频广告，吸引注意力并推动结果。

HeyGen能否帮助我的商业视频有效地到达社交媒体平台？

当然可以，HeyGen旨在帮助您的商业视频在各种社交媒体平台上表现出色。它包括针对不同平台的纵横比调整和导出，以及丰富的素材库，以增强您的创作并包含强有力的行动号召。