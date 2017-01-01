商业视频制作工具：即时创建惊艳广告
轻松制作有影响力的视频广告和营销视频，使用可定制的模板和强大的语音生成功能来发展您的业务。
想象一个为中型公司市场经理设计的45秒精致商业视频，阐述品牌独特价值主张，采用流畅的视觉风格、温暖的色调、激励人心的背景音乐，以及专业的AI化身传递关键信息。利用HeyGen的“AI化身”创建一个精致的营销视频，强化可定制的品牌形象并提升企业形象。
为电商企业开发一个60秒的营销视频，介绍复杂的新服务，包含动画元素、友好的解说旁白和关键字幕，以突出强有力的行动号召。利用HeyGen的“语音生成”和“字幕/标题”简化信息，使这个视频广告制作工具易于理解并有效吸引观众。
为自由职业者和内容创作者制作一个15秒的动态宣传片，设计用于快速在各个平台分享，采用时尚的视觉风格、充满活力的背景音乐和从综合媒体库中获取的现代图形。利用HeyGen的“媒体库/素材支持”和“纵横比调整和导出”轻松创建多功能的视频广告，使用有影响力的素材内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化商业视频的制作？
HeyGen通过提供直观的拖放编辑器和大量可定制的视频模板，彻底改变了商业视频的制作。用户可以轻松生成引人注目的商业视频，利用AI化身和文字转视频功能，简化整个制作过程。
HeyGen是否支持营销视频的自定义品牌？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的营销视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松应用您的标志、品牌色彩，并从可定制的模板中选择，以在所有内容中保持一致的品牌形象。
HeyGen提供哪些AI功能来提升视频广告？
HeyGen利用先进的AI功能显著提升您的视频广告。通过AI化身、逼真的AI语音生成和自动字幕，您可以创建引人入胜且易于访问的视频广告，吸引注意力并推动结果。
HeyGen能否帮助我的商业视频有效地到达社交媒体平台？
当然可以，HeyGen旨在帮助您的商业视频在各种社交媒体平台上表现出色。它包括针对不同平台的纵横比调整和导出，以及丰富的素材库，以增强您的创作并包含强有力的行动号召。