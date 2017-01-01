商业视频生成器：创建转化率高的广告
轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频广告，并通过我们先进的文字转视频功能提升销售。
开发一个吸引人的45秒产品视频，专为推出创新新产品的营销团队量身定制。该视频将采用现代、时尚的视觉风格，结合动态过渡和来自HeyGen媒体库/素材支持的高质量素材，突出产品的关键特性。通过脚本生成的文字转视频叙述将保持专业语气，展示HeyGen如何简化精美促销视频内容的创建。视频应以强有力的行动号召结束，并通过纵横比调整和导出适应各种平台。
制作一个充满活力的15秒UGC风格视频广告，专为社交媒体营销人员快速创建引人入胜的短视频内容。视频应具有真实、充满活力且略显非正式的视觉美感，模仿真实用户评论。它将利用HeyGen的模板和场景进行快速组装，配以动态的屏幕字幕/标题，即使在无声情况下也能吸引注意力，并配有活泼的文字转视频旁白。此提示强调生成流行的社交媒体视频，感觉真实并提高参与度。
为寻求创建具有高端、电影感的商业广告且成本效益高的企业或机构制作一个复杂的60秒AI商业生成器视频。视频将使用先进的HeyGen AI化身在专业环境中传递引人入胜的叙述。其视觉风格应精致且专业，辅以丰富的背景音乐和来自媒体库/素材支持的无缝场景流动。通过HeyGen的旁白生成从详细脚本中增强的清晰、权威的旁白将强调产品的价值主张，突出轻松的商业视频创建过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化高质量商业视频广告的创建？
HeyGen的先进AI技术简化了整个视频广告制作过程，让您可以通过直观的编辑工具和丰富的可定制模板库将创意转化为精美的商业视频广告。这使得即使没有编辑经验的人也能轻松创建商业视频。
HeyGen提供哪些高级功能来制作引人入胜的产品视频？
HeyGen提供强大的AI驱动工具，包括逼真的AI化身和人性化的文字转语音功能，以创建动态产品视频。您还可以整合素材视频、多样的音乐选择和动感字体，打造真正引人入胜的营销内容。
HeyGen能否帮助企业持续创建品牌社交媒体视频？
当然可以。HeyGen让您可以轻松将品牌颜色、字体和标志融入所有社交媒体视频中，确保一致且专业的品牌内容，有效地与目标受众产生共鸣。
HeyGen的AI化身和旁白如何提升我的视频广告的影响力？
HeyGen的AI化身提供逼真的视觉效果和表情，而文字转语音功能则生成多语言的人性化旁白，使您的视频广告更具吸引力和亲和力。这种先进的AI技术旨在吸引注意力并增强视频广告的整体影响力。