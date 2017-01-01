想象一个为小企业主设计的30秒商业视频，他们需要提升在线存在感并提高转化率。这个积极友好的视频将展示一个让人感到亲切的AI化身，介绍如何轻松使用HeyGen的简易视频广告制作工具创建专业视频广告。视觉风格应简洁且引人入胜，使用明亮的色彩和简单的动画，并配以直接从脚本生成的温暖、人性化的旁白，展示HeyGen的旁白生成能力。

