商业趋势视频制作工具：提升您的活动
使用我们的AI视频制作工具，借助多样化的AI化身，创建引人注目的商业视频，速度提升至10倍。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒营销视频，面向小型企业，展示他们如何轻松使用HeyGen的AI视频制作工具创建专业的营销视频；视觉风格应简洁友好，并由一个引人入胜的AI化身提供清晰、令人安心的旁白。
为创意团队开发一个简洁的15秒产品视频，展示如何使用HeyGen优化产品视频以适应各种社交媒体平台，重点在于丰富的视觉内容、动态的摄像机角度，以及通过HeyGen的长宽比调整和导出功能实现完美的构图。
制作一个60秒的商业视频，专为企业主设计，突出如何创建有影响力的商业视频，以加强他们的品牌元素，结合流畅、专业的视觉效果和强大的定制旁白生成，捕捉品牌的独特语调。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的商业视频？
HeyGen的AI视频制作工具简化了引人入胜的商业视频的创建过程，使营销专业人士能够高效地制作高质量的视频广告。我们的平台利用强大的AI功能来简化整个视频制作过程。
我可以使用HeyGen自定义包含我品牌元素的视频广告吗？
当然可以。HeyGen允许您完全自定义视频广告，包含您独特的品牌元素，如标志和特定的色彩方案。利用我们多样化、完全可定制的视频模板，确保所有营销视频中的品牌一致性。
HeyGen提供哪些AI功能来加速视频广告制作？
HeyGen提供了先进的AI功能，如文本转视频生成和逼真的AI化身，大大加速了视频广告的制作。这使创意团队能够快速生成各种视频变体，优化他们的广告活动。
HeyGen如何支持为各种社交媒体平台创建多样化的营销视频？
HeyGen作为一个多功能的商业趋势视频制作工具，提供用户友好的拖放编辑器和丰富的素材库。这使用户能够创建专业的营销视频和视频广告，优化用于社交媒体平台和其他数字广告活动。