Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为物业经理和营销人员开发一个90秒的教程，介绍如何利用HeyGen的“在线视频编辑器”定制“房地产视频模板”以适应各种商业物业。视觉风格应简洁且具有指导性，配以平和的音频解说。强调“模板和场景”的易用性以及“AI化身”的多样性，以便在无需复杂编辑的情况下个性化演示。
制作一个2分钟的宣传视频，展示通过动态视频营销促成的成功商业物业收购，目标是潜在客户考虑HeyGen的“AI视频平台”。采用真实且引人入胜的视觉风格，配以自然、具有说服力的访谈式音频。展示“字幕/说明文字”如何提高可访问性，以及“媒体库/素材支持”如何丰富视觉叙事。
制作一个简洁的45秒视频，解释创建有影响力的商业物业“挂牌视频”的最佳实践，特别针对希望提高“视频制作”技能的商业房地产专业人士。视频应具有动态和互动的视觉美学，配以专业的指导音轨。说明“纵横比调整和导出”对多平台传播的重要性，以及“从脚本到视频”如何确保信息传达清晰。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业房地产视频的制作？
HeyGen的AI视频平台允许房地产专业人士仅通过输入文本即可创建专业的房地产视频，我们的AI化身将进行旁白。这款先进的在线视频编辑器简化了整个视频制作过程，使其极为高效。
我可以使用模板快速创建引人入胜的挂牌视频吗？
可以，HeyGen提供多样化的房地产视频模板，完全可定制以适应您的品牌和挂牌需求。您可以轻松调整这些模板，创建引人入胜的挂牌视频，确保每次都呈现出精致和专业的外观。
HeyGen提供哪些视频编辑功能来增强房地产内容？
HeyGen作为一个全面的视频编辑器，配备了修剪、裁剪和合并剪辑等基本视频编辑功能。您还可以通过专业的音乐和旁白增强您的房地产视频，并利用我们丰富的素材库来实现有影响力的视觉效果。
HeyGen如何帮助我制作适合社交媒体分享的高质量视频？
HeyGen使您能够制作适合社交媒体分享的专业房地产视频，结合AI化身和自动字幕/说明文字等功能。我们的平台还支持纵横比调整，确保您的内容在任何社交媒体渠道上都能呈现出色。