您的商业知识视频制作器：AI驱动的高效

使用AI视频创作将复杂信息转化为清晰、引人入胜的内容，配备灵活的模板和场景。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为企业培训师开发一段简洁的90秒解释视频，旨在帮助新员工熟悉复杂的软件模块。该视频应由一个专业且友好的AI化身引导观众，通过清晰的屏幕录制展示关键功能，利用HeyGen的AI化身和旁白生成功能实现一致的教学效果。
示例提示词2
创建一段有影响力的45秒商业知识视频，目标是需要快速生成一致社交媒体预告片的营销团队。视觉和音频风格应快速且视觉吸引力强，配以生动的图形和充满活力的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景进行快速开发，并通过调整纵横比和导出实现多平台分发。
示例提示词3
制定一段详细的2分钟视频，记录IT部门的新内部技术流程，作为全面的AI生成视频文档。视频风格必须信息丰富且精确，结合清晰的屏幕共享和详细的图形覆盖，并辅以字幕/说明文字以确保所有观众的可访问性和清晰度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

商业知识视频制作器的工作原理

轻松将您的商业知识转化为引人入胜的视频内容。我们的AI驱动平台使专业视频创作变得简单高效。

1
Step 1
创建您的项目
首先从HeyGen的专业模板和场景中选择，或粘贴您的脚本以启动高效的AI视频创作。
2
Step 2
添加AI化身和媒体
通过选择多样的AI化身来增强您的视频展示，使您的解释视频制作体验更加生动。
3
Step 3
生成旁白和字幕
利用HeyGen的旁白生成功能直接从您的脚本中制作自然音频，确保高质量的商业知识视频制作输出。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频，然后利用纵横比调整和导出功能为不同平台定制您的内容。下载并分享您的专业AI视频制作作品。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功

生成引人注目的视频推荐和案例研究，有效展示价值并建立客户信任。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作过程？

HeyGen通过让用户轻松将文本转换为视频，简化了AI视频创作过程，使用多样的AI化身和逼真的旁白生成。这个AI驱动的平台高效地将脚本转化为引人入胜的动画视频。

HeyGen为创建定制视频内容提供了哪些技术功能？

HeyGen提供强大的技术功能，包括拖放编辑和广泛的品牌控制（如标志和颜色）。用户可以利用丰富的媒体库/库存支持和众多视频模板来制作独特且专业的视频内容。

HeyGen能否生成专业的AI生成视频文档或SOP？

当然可以，HeyGen是一个出色的解释视频制作器和商业知识视频制作器，用于生成AI生成的视频文档和SOP。其统一的AI视频平台使得制作清晰、一致且引人入胜的教学视频变得简单。

HeyGen是否确保跨平台的动画视频专业输出？

是的，HeyGen通过自动字幕/说明文字和多功能的纵横比调整和导出功能，确保您的动画视频具有高质量输出。这一功能使HeyGen成为一个全面的视频创作平台，满足多样化的分发需求。