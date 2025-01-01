商业发展洞察视频制作工具推动业务增长

利用HeyGen创新的文本转视频功能，快速将您的商业洞察转化为个性化视频信息，打造有影响力的宣传内容。

130/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个针对销售团队和电商经理的90秒动态宣传视频，突出AI驱动的视频销售平台的战略优势。采用现代且吸引人的视觉风格，快速剪辑和充满活力的背景音乐，强调个性化客户推广。视频必须清晰展示HeyGen的AI虚拟形象如何传递定制信息，使每次销售演示都显得独特而有影响力。
示例提示词2
为IT专业人员和平台管理员开发一个2分钟的信息教程视频，详细介绍视频托管和管理的高级功能。视觉方法应简洁技术，结合屏幕录制和图表，并配有清晰的指导性旁白。重点解释技术规格和最佳实践，利用HeyGen的字幕/说明确保复杂术语的可访问性和理解，特别是在讨论分析能力时。
示例提示词3
了解如何为小企业主和数字营销人员制作一个快速、影响力强的45秒教学视频，展示HeyGen作为AI视频制作工具如何轻松实现快速内容创作。视频应采用动态且充满活力的视觉风格，展示用户界面元素和快速剪辑，配以积极鼓舞的音轨。突出HeyGen的模板和场景如何让用户无需广泛的编辑知识即可快速制作出专业质量的AI视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

商业发展洞察视频制作工具的工作原理

释放视觉故事的力量，将复杂的商业数据转化为清晰、可操作的洞察。轻松创建引人入胜的视频演示。

1
Step 1
选择您的起点
从多样化的专业设计模板中选择，或从空白画布开始创建文本视频。此基础帮助您有效地构建商业发展洞察。
2
Step 2
添加您的洞察内容
输入您的数据、关键发现和叙述。通过逼真的AI虚拟形象和自定义旁白增强您的视频，以清晰和有影响力地表达您的商业发展洞察。
3
Step 3
应用专业品牌
使用品牌控制整合公司的标志、颜色和字体，以保持一致和专业的外观。这确保了您的商业发展洞察以连贯的方式呈现。
4
Step 4
导出并分享洞察
完成您的视频，选择适合各种平台的适当纵横比。轻松分享您的商业发展洞察，并获得有价值的分析能力，以跟踪参与度并为未来的策略提供信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

制作引人入胜的AI驱动客户成功案例视频，以建立信任并展示您的商业发展解决方案的价值。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI进行高级视频创作？

HeyGen利用先进的AI生成逼真的AI虚拟形象，并从脚本将文本转化为视频，简化视频创作过程。这种AI驱动的方法使得无需广泛的技术专长即可高效制作专业内容，成为强大的AI视频制作工具。

HeyGen能否作为一个全面的视频营销平台？

是的，HeyGen通过提供强大的工具来创建个性化视频信息、宣传视频和视频广告，成为一个全面的视频营销平台。它支持视频托管和管理，确保为您的在线视频创作需求提供一致的策略。

HeyGen视频中有哪些品牌定制选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制，允许用户将公司标志和特定品牌颜色整合到视频中。这确保了从商业发展洞察视频制作项目到个性化信息的每一件内容都保持一致和专业的品牌形象。

使用HeyGen将文本转化为视频的过程是什么？

HeyGen通过允许您直接从脚本或文本输入轻松生成视频来简化在线视频创作。此功能结合先进的旁白生成和自动字幕，加速内容制作，实现高效的视频创作。