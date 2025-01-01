即将推出视频制作器：快速创建引人入胜的预告
使用HeyGen的AI虚拟形象，瞬间将您的想法转化为惊艳的即将推出视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象制作一个神秘的45秒预告视频，用于即将上映的电影或戏剧作品，目标观众为电影爱好者和文化活动参与者。开发一个黑暗优雅的视觉美学，配以戏剧性的声音设计，利用HeyGen的字幕/说明文字揭示神秘线索，营造强烈的悬念。
制作一个动态的15秒社交媒体“即将推出”宣传视频，针对年轻、精通科技的在线购物者。采用简单而鲜艳的视觉风格，配以流行的背景音乐，结合HeyGen的AI虚拟形象传递关键信息，瞬间吸引Instagram等平台上的注意力。
设计一个迷人的20秒“即将开业”视频，适用于新开业的本地精品店或咖啡馆，吸引社区居民和潜在新客户。目标是营造一个温暖、吸引人的视觉色调，配以柔和的原声音乐，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化视频以适应各种社交平台，确保您的即将推出视频获得最大曝光。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的“即将推出”视频？
HeyGen通过提供大量专业设计的模板，简化了引人入胜的“即将推出”视频的制作。您可以快速自定义这些模板，添加自己的文本和品牌，制作出引人注目的动画即将推出视频，适用于任何公告。
我的“即将推出”视频设计有哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您根据品牌完美调整“即将推出”视频设计。轻松调整动态文本动画，添加时尚的倒计时，并结合动态叠加和效果，创造出独特而令人难忘的预告视频。
我可以创建适合不同社交媒体平台的“即将推出”视频吗？
当然可以！HeyGen使您能够制作适合各种社交媒体平台的“即将推出”预告视频，包括Instagram Stories、Reels和TikTok。利用多种纵横比并自定义内容，确保您的宣传视频在所有渠道上都完美呈现。
HeyGen的AI如何增强预告视频的制作？
HeyGen利用先进的AI工具显著增强您的预告视频制作。您可以从脚本生成文本到视频，生成逼真的配音，甚至整合AI虚拟形象，以专业和创新的风格发布您的“即将推出”公告。