打破语言障碍，为全球企业培训师和人力资源部门提供有影响力的90秒培训视频；这段动态且包容性的视频应突出展示多样化的AI化身，并配有多语言的准确字幕/说明，展示HeyGen如何通过脚本将文本转化为视频，实现培训的本地化。
需要快速创建专业的45秒产品说明或入职内容吗？以快节奏、引人入胜的视觉风格为小型企业和个人课程创建者为目标，展示大量预构建的模板和场景，轻松将文本转化为视频，使用HeyGen的AI视频生成器。
对于复杂的技术指导，开发一个详细的2分钟说明视频模块，面向技术教育者和IT部门；指导性视觉风格应整合来自媒体库/库存支持的屏幕录制，结合精确的AI语音生成和支持的字幕/说明，强调在HeyGen直观的AI视频平台上轻松更新内容。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI生成培训视频的创建？
HeyGen的直观AI视频生成器允许用户轻松将文本转化为专业的AI视频，利用先进的AI化身和同步的AI语音生成。这个简化的过程显著降低了传统培训视频制作的复杂性。
HeyGen提供哪些技术功能来定制培训视频内容？
HeyGen提供全面的视频编辑工具，包括拖放界面，以精确定制内容。您还可以利用HeyGen对超过140种语言的支持来本地化培训视频，确保全球可访问性。
我可以将HeyGen的AI生成视频集成到现有的学习管理系统中吗？
可以，HeyGen支持将您的AI生成视频导出为MP4文件，使其与各种学习管理系统（LMS）轻松兼容。为了实现高级跟踪和合规性，HeyGen还提供SCORM导出功能。
HeyGen如何利用我现有的演示材料进行视频创建？
HeyGen使您可以通过直接将PPT或PDF文件上传到平台，轻松将现有内容转换为动态视频。HeyGen的AI将帮助您将其转化为包含AI化身和专业语音的引人入胜的视频模块。