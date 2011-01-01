大学培训视频生成器：轻松创建课程

使用AI化身制作引人入胜的互动大学培训视频，大幅降低制作成本。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
打破语言障碍，为全球企业培训师和人力资源部门提供有影响力的90秒培训视频；这段动态且包容性的视频应突出展示多样化的AI化身，并配有多语言的准确字幕/说明，展示HeyGen如何通过脚本将文本转化为视频，实现培训的本地化。
示例提示词2
需要快速创建专业的45秒产品说明或入职内容吗？以快节奏、引人入胜的视觉风格为小型企业和个人课程创建者为目标，展示大量预构建的模板和场景，轻松将文本转化为视频，使用HeyGen的AI视频生成器。
示例提示词3
对于复杂的技术指导，开发一个详细的2分钟说明视频模块，面向技术教育者和IT部门；指导性视觉风格应整合来自媒体库/库存支持的屏幕录制，结合精确的AI语音生成和支持的字幕/说明，强调在HeyGen直观的AI视频平台上轻松更新内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的大学培训视频生成器如何工作

使用我们的AI驱动平台高效制作引人入胜的大学培训视频，轻松将脚本转化为专业内容。

1
Step 1
创建您的脚本
输入或粘贴您的培训内容，我们的文本转视频生成器将开始将您的文字转换为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来讲述您的内容，以真实的声音赋予您的培训材料生命。
3
Step 3
使用模板和品牌增强
利用预构建的模板，并通过包括标志和颜色在内的大学品牌定制您的视频，以获得精致和专业的外观。
4
Step 4
导出和发布
通过选择所需的纵横比来完成您的视频，并导出以便于分享或集成到您的学习管理系统中。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

利用AI将复杂的主题分解为清晰、引人入胜的视频模块，提高大学生的理解力和教育效果。

常见问题

HeyGen如何简化AI生成培训视频的创建？

HeyGen的直观AI视频生成器允许用户轻松将文本转化为专业的AI视频，利用先进的AI化身和同步的AI语音生成。这个简化的过程显著降低了传统培训视频制作的复杂性。

HeyGen提供哪些技术功能来定制培训视频内容？

HeyGen提供全面的视频编辑工具，包括拖放界面，以精确定制内容。您还可以利用HeyGen对超过140种语言的支持来本地化培训视频，确保全球可访问性。

我可以将HeyGen的AI生成视频集成到现有的学习管理系统中吗？

可以，HeyGen支持将您的AI生成视频导出为MP4文件，使其与各种学习管理系统（LMS）轻松兼容。为了实现高级跟踪和合规性，HeyGen还提供SCORM导出功能。

HeyGen如何利用我现有的演示材料进行视频创建？

HeyGen使您可以通过直接将PPT或PDF文件上传到平台，轻松将现有内容转换为动态视频。HeyGen的AI将帮助您将其转化为包含AI化身和专业语音的引人入胜的视频模块。