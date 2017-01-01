制作一个动态的45秒体育集锦视频，目标是那些希望获得体育奖学金的高中运动员。这个快节奏的视频应包含关键比赛的活力剪辑和屏幕上的统计数据，搭配欢快的背景音乐和通过HeyGen的文本转视频功能生成的清晰简洁的旁白，并附上必要的字幕以提高可访问性。

