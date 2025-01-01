您的终极大学宣传视频制作工具

一个45秒的充满活力和视觉吸引力的宣传视频，面向潜在学生及其家长，展示充满活力的校园生活和卓越的学术水平。视觉风格应明亮现代，包含学生活动、先进设施和多元化学生互动的动态剪辑，配以激励人心的背景音乐和清晰专业的旁白。这个“大学宣传视频制作工具”概念将有效利用HeyGen的旁白生成功能，讲述大学的独特优势，使视频制作对招聘人员来说变得简单。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的有影响力的宣传视频，针对对特定STEM项目感兴趣的高中生。视觉风格应简洁且信息丰富，利用动态图形突出项目的关键特征、学生项目和职业成果，语气专业且充满热情。利用HeyGen的字幕/说明功能强调重要的统计数据和项目细节，并使用相关模板确保视频的精致外观。
示例提示词2
制作一个60秒的感人视频，分享学生成功故事，旨在引起寻求真实推荐的潜在学生的共鸣。视觉风格应温暖且个人化，包含学生和校友的坦诚采访，以及他们成就的片段。音频应捕捉真实的情感，确保对话清晰。利用HeyGen的AI虚拟形象呈现引人入胜的开场或结尾，展示如何轻松创建建立信任的宣传视频。
示例提示词3
设计一个50秒的精致视频，展示大学的尖端研究实验室和技术创新，目标是潜在的研究合作伙伴和高级学位申请者。视觉风格应高科技且专业，包含设备、研究人员工作中的电影镜头和干净的图形叠加。微妙的智力背景音乐将与视觉效果相辅相成。这个“制作宣传视频”项目将受益于HeyGen的媒体库/素材支持，以获取高质量的学术图像，确保演示的精致和可信。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

大学宣传视频制作工具的工作原理

轻松为您的大学创建引人入胜的宣传视频。使用AI驱动的工具和专业模板吸引新生并提高参与度。

1
Step 1
选择起点
从专业设计的模板中选择，以快速构建“宣传视频”的基础。
2
Step 2
自定义您的内容
添加您自己的剪辑或从我们的“媒体库”中选择，以填充您的场景。这有助于您轻松通过多样化的视觉效果丰富您的视频。
3
Step 3
利用AI和音频增强
生成自然的旁白，为引人入胜的音频提供支持。这为您的信息增添了专业的触感，并通过高质量的“旁白”提高了清晰度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
使用我们的纵横比调整和导出功能，以各种纵横比导出完成的视频。这确保您的内容针对不同平台进行了优化，并准备好“在线分享”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态学生和校友聚焦

制作引人入胜的视频，展示学生成就和校友推荐，以激励未来的申请者并建立社区。

常见问题

HeyGen如何简化宣传视频制作？

HeyGen利用先进的AI技术，将您的文本提示和脚本轻松转化为专业级的宣传视频。这个AI宣传视频制作工具简化了整个制作过程，使任何人都能轻松创建视频。

HeyGen提供哪些创意选项来定制宣传视频？

HeyGen提供多种专业设计的模板、AI虚拟形象和动画文本选项，帮助您定制宣传视频。您可以轻松整合自己的素材或从我们广泛的媒体库中选择，以实现独特而富有创意的视频。

HeyGen能否制作引人入胜的大学宣传视频？

当然可以！HeyGen是理想的大学宣传视频制作工具，让您能够快速制作引人入胜的虚拟校园游览和教育视频。利用我们多功能的工具，创建有效展示您机构的宣传视频。

HeyGen是否支持宣传内容的旁白和字幕？

是的，HeyGen完全支持高质量的旁白生成和自动字幕，为您的所有宣传视频提供支持。只需输入您的脚本，HeyGen就会创建清晰的旁白和准确的字幕，以增强可访问性和参与度。