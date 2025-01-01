您的终极大学宣传视频制作工具
通过令人惊叹的校园游览和动态的脚本转视频吸引顶尖学生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的有影响力的宣传视频，针对对特定STEM项目感兴趣的高中生。视觉风格应简洁且信息丰富，利用动态图形突出项目的关键特征、学生项目和职业成果，语气专业且充满热情。利用HeyGen的字幕/说明功能强调重要的统计数据和项目细节，并使用相关模板确保视频的精致外观。
制作一个60秒的感人视频，分享学生成功故事，旨在引起寻求真实推荐的潜在学生的共鸣。视觉风格应温暖且个人化，包含学生和校友的坦诚采访，以及他们成就的片段。音频应捕捉真实的情感，确保对话清晰。利用HeyGen的AI虚拟形象呈现引人入胜的开场或结尾，展示如何轻松创建建立信任的宣传视频。
设计一个50秒的精致视频，展示大学的尖端研究实验室和技术创新，目标是潜在的研究合作伙伴和高级学位申请者。视觉风格应高科技且专业，包含设备、研究人员工作中的电影镜头和干净的图形叠加。微妙的智力背景音乐将与视觉效果相辅相成。这个“制作宣传视频”项目将受益于HeyGen的媒体库/素材支持，以获取高质量的学术图像，确保演示的精致和可信。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频制作？
HeyGen利用先进的AI技术，将您的文本提示和脚本轻松转化为专业级的宣传视频。这个AI宣传视频制作工具简化了整个制作过程，使任何人都能轻松创建视频。
HeyGen提供哪些创意选项来定制宣传视频？
HeyGen提供多种专业设计的模板、AI虚拟形象和动画文本选项，帮助您定制宣传视频。您可以轻松整合自己的素材或从我们广泛的媒体库中选择，以实现独特而富有创意的视频。
HeyGen能否制作引人入胜的大学宣传视频？
当然可以！HeyGen是理想的大学宣传视频制作工具，让您能够快速制作引人入胜的虚拟校园游览和教育视频。利用我们多功能的工具，创建有效展示您机构的宣传视频。
HeyGen是否支持宣传内容的旁白和字幕？
是的，HeyGen完全支持高质量的旁白生成和自动字幕，为您的所有宣传视频提供支持。只需输入您的脚本，HeyGen就会创建清晰的旁白和准确的字幕，以增强可访问性和参与度。