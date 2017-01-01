创建一个30秒的温馨拼贴视频集锦，展示你过去一年中最美好的度假回忆。这个视频是为社交媒体上的朋友和家人准备的，采用温暖怀旧的视觉风格，配以柔和的过渡和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景，快速将你的剪辑和照片组装成一个美丽且易于分享的纪念品。

