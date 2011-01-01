协作视频工具：更快地共同创作
为技术团队和教学设计师开发一个90秒的教学视频，展示视频协作的简便性。视频应采用引人入胜且精准的教育视觉风格，配以清晰、平和的解说。强调HeyGen的“字幕/字幕”功能如何在团队审阅中促进可访问性和反馈循环，整合“媒体库/库存支持”中的相关素材，以有效展示关键技术概念。
创建一个针对内部沟通专家和产品文档团队的2分钟演示视频。视频应采用创新且专业的视觉风格，具有流畅的过渡和清晰的合成音频。展示HeyGen的“AI化身”如何呈现复杂的技术更新或产品功能，使“AI驱动的视频创作”变得可访问且可扩展。利用各种“模板和场景”快速调整内容以满足不同部门的需求，展示高效的沟通。
制作一个针对合规官员和营销专业人士的45秒宣传视频，重点介绍协作视频工具在受监管内容方面的稳健性。视觉风格应是企业化和精致的，使用清晰的图形和直接、自信的旁白。突出HeyGen的“字幕/字幕”以确保“闭合字幕支持”和可访问性合规，并展示“纵横比调整和导出”如何在“审阅和批准”过程后简化跨多个平台的分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进团队的协作视频编辑？
HeyGen作为一个强大的协作视频工具，赋能团队简化AI驱动的视频创作工作流程。它实现了高效的视频协作，确保所有成员都能无缝参与项目。
HeyGen是否提供闭合字幕支持和灵活的导出功能？
当然，HeyGen提供强大的闭合字幕支持，自动生成字幕以增强视频的可访问性。其先进的编辑功能还允许用户以多种纵横比导出视频，以适应不同平台，确保专业展示。
HeyGen提供什么样的AI化身技术用于视频内容？
HeyGen提供最先进的AI化身技术，使您能够将脚本转化为引人入胜的视频故事，配以逼真的数字主持人。这种AI驱动的视频创作能力有助于高效地打造引人入胜的叙述。
我如何在HeyGen项目中整合自定义品牌和使用模板？
HeyGen使自定义品牌变得简单，允许轻松整合您的标志和品牌颜色，以在所有视频中保持视觉一致性。此外，我们丰富的专业模板库为任何AI驱动的视频创作提供了快速的起点，确保品牌一致性。