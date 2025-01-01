通过协作系统视频制作工具释放团队创造力
通过实时视频协作和AI化身实现即时视频生成，简化您的创意工作流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个动态的90秒教学视频，面向远程视频编辑和分布式创意团队，展示实时视频协作的强大功能。该视频应具有现代、吸引人的视觉美学，并辅以鼓舞人心、权威的解说。强调HeyGen的"从脚本到视频"功能如何将创意转化为精美内容，完美适用于远程视频编辑项目。
开发一个信息丰富的2分钟企业培训视频，针对市场营销专业人士和企业沟通团队，详细介绍高效的审核和批准流程。视觉和音频风格应精致且权威，传达信任和可靠性。展示HeyGen的自动"字幕/标题"如何促进反馈的无缝整合，并确保所有视频项目的可访问性。
为小企业主和内容创作者制作一个充满活力的45秒社交媒体广告，突出简化的在线视频创作。该视频需要充满活力且亲切的视觉风格，配以热情友好的声音。展示HeyGen的"AI化身"如何立即激活创意工作流程，使专业视频对每个人都可访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化团队的视频工作流程管理？
HeyGen通过高效的从脚本到视频转换和高级语音生成简化了创意过程。该平台确保视频创作的无缝项目管理，轻松引导您的内容从概念到完成。
HeyGen提供哪些功能来创建高质量、专业的视频？
HeyGen为用户提供逼真的AI化身和多样化的模板和场景选择，以快速生成内容。此外，它还提供强大的字幕/标题和灵活的纵横比调整和导出功能，让您轻松为任何平台创作。
HeyGen能否帮助在所有视频内容中保持一致的品牌形象？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，轻松将您的标志和品牌颜色应用于每个视频。此功能结合广泛的媒体库/库存支持，帮助确保所有视觉资产始终代表您的品牌形象。
HeyGen在视频创作中提供哪些技术输出选项？
HeyGen通过提供自动转录和字幕以及精确的纵横比调整和导出等基本技术功能，确保您的在线视频创作的多样性。这些工具有助于优化您的视频以满足不同的技术要求和分发渠道。