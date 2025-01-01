释放您的创意与协作映射视频制作工具
简化协作流程和客户旅程映射。使用直观的模板和场景创建引人入胜的视频，无需编程。
为市场营销专业人士和用户体验设计师开发一个吸引人的45秒“旅程映射视频”，展示新产品发布的典型“客户旅程”。视频应采用插画动画风格，过渡流畅，由AI化身以友好且信息丰富的语调引导。强调HeyGen的“AI化身”如何为数据驱动的洞察提供一个可亲近的面孔，使复杂的用户路径变得易于理解和可操作，以便进行战略决策。
创建一个清晰的90秒“教程视频”，面向新软件用户和教育工作者，演示“概念图制作工具”的核心功能。视觉风格需要简洁且逐步展示，包含屏幕录制和高亮元素，配以冷静专业的旁白。展示HeyGen的“语音生成”功能如何简化添加清晰指令的过程，让创作者无需录音棚即可制作出精美的教程。
为内容创作者和社交媒体经理制作一个动态的30秒视频，作为“宣传视频”，突出“AI视频制作工具”在生成惊艳“动画地图”方面的创意力量。视觉美学应快速、现代且视觉丰富，色彩鲜艳，过渡引人入胜，配以充满活力的配乐和引人注目的旁白。展示HeyGen的“模板和场景”如何让用户快速创建出色的内容，轻松将抽象数据转化为引人入胜的视觉故事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强故事讲述的创意地图动画？
HeyGen的AI视频制作工具让用户能够创建美丽的地图动画，非常适合引人入胜的故事讲述。通过可定制的模板和场景，您可以可视化您的想法并开发引人入胜的叙述，甚至可以结合逼真的AI化身进行动态演示。
HeyGen能否为客户洞察创建引人入胜的旅程映射视频？
当然可以！HeyGen是一个理想的协作映射视频制作工具，可以将复杂的客户旅程数据转化为视觉丰富的旅程映射视频。我们直观的拖放编辑器和丰富的自定义选项使得数据可视化更加强大，带来深刻的洞察。
是什么让HeyGen成为复杂概念的易用AI视频制作工具？
HeyGen通过其用户友好的界面简化了复杂概念图制作视频的创建。无需编程，您可以轻松通过从脚本到视频的转换生成全面的解释，并配以自然的语音生成。
HeyGen是否支持映射视频的品牌化和纵横比调整？
是的，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您自定义品牌元素如标志和颜色，以保持映射软件视频的一致外观。您还可以轻松利用纵横比调整和导出功能，为各种平台定制您的宣传视频内容。