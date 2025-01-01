合作公告视频制作工具，瞬间产生影响

使用AI虚拟形象轻松宣布合作伙伴关系，几分钟内创建引人入胜的公告视频。

创建一个动态的30秒合作公告视频，目标是企业和市场营销人员，展示新的合作关系，采用专业且积极向上的视觉风格，配以清晰的AI生成旁白，介绍关键优势。利用HeyGen的AI虚拟形象，以个人化的方式传达您的信息。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的45秒合作公告视频，适合小型企业和初创公司。采用现代且易于接近的视觉风格，配以友好的旁白，强调此合作如何解决常见的痛点。该视频应有效利用HeyGen的现成模板和场景，以简化创作过程，并通过脚本生成视频文本以便于制作。
示例提示词2
设计一个精致的60秒公告视频，面向创意机构和企业客户，专注于品牌一致性和高制作价值。采用电影化和精致的视觉美学，配以定制品牌音乐，突出新项目的战略意义。通过整合相关媒体库/素材支持，确保品牌整合，并通过字幕/说明提供多语言可访问性。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒社交媒体视频，面向内容创作者和社交媒体经理，宣布一个令人兴奋的新联合项目。采用快节奏且视觉冲击力强的风格，优化以便在Instagram或TikTok等平台上快速消费。使用HeyGen的字幕/说明以确保可访问性，并通过脚本生成视频文本功能快速创建，以高效传达您的信息。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合作公告视频制作工具的工作原理

使用HeyGen直观的AI视频平台，快速且专业地制作引人注目的合作和伙伴关系公告视频。

1
Step 1
创建您的项目
通过选择各种专业模板或在HeyGen的直观界面中从空白画布开始，启动您的公告视频。
2
Step 2
添加AI虚拟形象
通过选择多样的AI虚拟形象来呈现您的信息，使公告更具吸引力。
3
Step 3
应用您的品牌
使用HeyGen的品牌控制功能，定制您的视频，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享
以不同平台的各种纵横比渲染您完成的合作公告视频，并通过几次点击轻松实现社交媒体分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过战略公告激励

传递鼓舞人心的视频信息，宣布合作，用清晰、引人入胜的AI生成内容激励团队和合作伙伴。

background image

常见问题

HeyGen如何简化合作和伙伴关系公告视频的制作？

HeyGen作为首屈一指的合作公告视频制作工具，提供直观的模板和强大的AI虚拟形象，简化您的创作过程。您可以快速制作反映品牌形象的专业公告视频，使合作伙伴沟通更具影响力和吸引力。

HeyGen提供哪些AI驱动的工具来提升公告视频？

HeyGen利用先进的AI驱动工具，如逼真的AI虚拟形象和无缝的AI旁白，提升您的公告视频。这些功能直接集成到我们的视频编辑器中，允许您无需复杂的视频编辑工具即可高效地从文本生成视频。

HeyGen能否帮助保持所有公告视频的品牌一致性？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志、颜色和字体直接整合到公告视频中。利用我们多样的模板和丰富的素材库，确保所有沟通都具有一致且专业的外观。

如何使用HeyGen优化我的公告视频以扩大覆盖面和参与度？

HeyGen通过灵活的纵横比调整，轻松优化社交媒体分享。您可以在公告视频中有效地加入强有力的行动号召，以推动观众参与并最大化信息的影响力。