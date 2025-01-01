协作对齐视频制作工具，助力无缝团队项目

通过从脚本直接生成专业视频，简化视频创作并实现完美的团队对齐。

示例提示词1
制作一个90秒的动态视频，面向小企业主和数字营销人员，展示AI视频制作工具在多样化营销活动中的强大功能。视觉效果应生动吸引人，展示产品展示和客户评价等多种用例，所有内容由友好且富有表现力的AI化身呈现，利用HeyGen的AI化身功能。音频将是欢快且鼓舞人心的，强调轻松大规模创建高质量内容的便利性。
示例提示词2
开发一个2分钟的教学视频，专为企业培训师和教育工作者设计，详细介绍从简单脚本到端到端视频生成的过程。视觉风格应清晰且信息丰富，使用动画图形和屏幕录制来阐明复杂步骤，配以通过HeyGen的脚本转视频功能生成的权威而平静的声音。此视频旨在简化结构化学习模块的创建，突出工具的全面性。
示例提示词3
制作一个吸引人的45秒视频，面向社交媒体内容创作者，展示如何快速使用直观的视频创作工具制作出色内容。视觉美学应快速且符合潮流，结合快速剪辑、现代效果和鲜艳的色彩调色板，所有内容高效地使用HeyGen的模板和场景构建。伴随的音频将是充满活力且现代的，强调快速内容制作和创意多样性而不影响质量。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

协作对齐视频制作工具的工作原理

通过强大的AI和协作功能简化团队视频创作，确保每个项目从头到尾都完美对齐且具有影响力。

1
Step 1
创建您的视频项目
通过选择各种专业模板和场景或从空白开始，轻松启动您的视频项目。利用直观的工具为您的内容奠定基础。
2
Step 2
添加AI驱动的内容
粘贴您的脚本，通过我们的脚本转视频功能即时生成带有AI驱动内容的视频场景。通过整合引人注目的视觉效果和动态元素来增强您的信息。
3
Step 3
选择反馈并对齐
邀请团队成员直接在您的视频上进行审阅和提供反馈。通过我们的协作视频编辑功能轻松实施建议，确保团队完全对齐和信息清晰，通过专用的审阅工具。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频并使用纵横比调整和导出功能以适合不同平台的各种格式和纵横比导出，完成您的端到端视频生成过程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速社交媒体内容制作

.

快速制作引人注目的社交媒体内容，保持品牌一致性并促进快速的团队审批。

常见问题

HeyGen如何简化视频创作过程？

HeyGen通过提供端到端视频生成平台简化视频创作工具，使用户能够轻松制作专业视频。您可以使用AI化身和AI语音将文本转化为视频，成为一个强大的AI视频制作工具。

HeyGen为团队提供了哪些协作对齐视频制作功能？

HeyGen作为一个强大的协作对齐视频制作工具，提供了强大的视频协作工具。其基于云的解决方案支持协作视频编辑和审阅工具，确保无缝的团队协作和项目对齐。

HeyGen能否使用AI将脚本转换为专业视频？

是的，HeyGen在将文本转化为视频方面表现出色。我们的平台利用先进的AI化身和AI语音功能，从您的书面内容生成动态且引人入胜的视频，成为一个多功能的视频制作工具。

HeyGen是否支持生成视频的自定义品牌？

当然，HeyGen为用户提供全面的品牌控制，个性化生成的视频内容。您可以使用模板和场景并整合自己的标志和颜色，确保每个视频完美符合您的品牌形象。