编程课程生成器：快速创建引人入胜的课程
生成AI驱动的互动编程课程，吸引学生。通过动态旁白生成增强学习效果，提升您的课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
一个60秒的教学视频，面向创新教师和课程设计者，探讨如何创建高度互动的课程来吸引学生。采用充满活力、现代的视觉风格，展示动画角色和屏幕文字，视频强调了AI驱动的课程如何通过使用逼真的AI化身来促进学生参与，使学习既有趣又有效。
在一个简洁的30秒视频中，面向学校管理者和课程开发者，见证如何轻松创建课堂准备好的幻灯片和全面的课程材料。这个专业且简洁的演示，配有清晰的旁白和简单的图形，展示了如何轻松将内容导出到PowerPoint、Google Slides或PDF，确保所有人都能通过集成字幕/说明文字获得访问。
通过一个50秒的激励视频，释放创造力，专为创意教师和教学设计者设计，展示如何构建真正独特的课程。采用富有想象力和个性化的视觉风格，结合多样化的例子，视频重点介绍了如何定制课程材料的每一个方面，并通过广泛的媒体库/素材支持将任何教育概念变为现实。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助教师创建引人入胜的编程课程？
HeyGen通过使用“AI化身”和“从脚本到视频的文本转换”技术，将“课程材料”转变为动态的“AI驱动课程”，显著减少备课时间。这使得“教师”可以更多地专注于“学生参与”而不是复杂的视频制作。
教师使用HeyGen创建课程是否需要编程专业知识？
不需要，HeyGen设计为用户友好，不需要教师具备“专业知识或编程能力”即可为各种学科“创建课程”。您只需提供脚本，就可以轻松生成任何“编程语言”如“Python”的解释或“互动练习”的概念。
使用HeyGen创建的视频课程能否整合到现有的课堂资源中？
当然可以。HeyGen支持多种“导出”选项，允许您轻松将“AI驱动课程”整合到“课堂准备好的幻灯片”或其他“课程材料”中。这确保了与PowerPoint、Google Slides或PDF文档等平台的无缝集成。
HeyGen可以通过视频教授哪些类型的编程概念？
HeyGen足够灵活，可以涵盖广泛的“编程”和“编程语言”概念，从基础语法到更复杂的主题如“互动练习”和“控制台作业”。通过利用“从文本到视频”的功能，教育工作者可以为“任何年级”创建清晰的视觉解释。