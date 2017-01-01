行为准则视频制作器：简化合规培训

轻松制作引人入胜的合规培训视频。我们的AI化身清晰传达您的信息，节省时间和资源。

创建一个1分钟的AI驱动行为准则视频，专为新员工设计，以清晰且引人入胜的方式介绍公司的核心价值观。视觉风格应现代且专业，采用逼真的AI化身传递关键信息，并配以平静而权威的旁白。利用HeyGen的AI化身功能，通过多样化的表现形式使行为准则生动呈现。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的合规培训视频，针对现有团队成员，简要总结最近的政策更新，采用简洁、信息丰富的视觉风格，使用动画文本和简单图形。音频应为清晰、专业的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将更新的政策文本转换为引人入胜的视觉解释。
示例提示词2
制作一个2分钟的伦理培训视频，面向所有员工，通过简短的情景动画展示伦理困境，语气应支持性和鼓励性。视觉风格应亲切，并使用预设计模板以确保品牌一致性。HeyGen的模板和场景功能可以简化创建过程，快速部署关键的伦理沟通。
示例提示词3
为管理人员设计一个45秒的“行为准则视频制作器”宣传片，突出展示为全球团队创建本地化行为准则视频的简便性。视觉风格应动态且积极，展示不同语言的HeyGen化身快速切换，并配以激励人心的配乐。强调HeyGen的语音生成功能，支持多语言选项，便于广泛访问。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

行为准则视频制作器的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜且合规的行为准则视频，简化您的企业培训和沟通。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的行为准则内容，直接或通过“AI行为准则生成器”。我们的“从脚本到视频”功能会立即将您的文本转换为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
通过选择各种逼真的“AI化身”来增强您的信息传递。这些数字化身确保专业且一致的呈现。
3
Step 3
使用模板和品牌定制
利用我们多样化的“模板和场景”个性化您的视频，以匹配公司的美学。结合您的品牌元素，确保一致的外观。
4
Step 4
导出您的合规培训视频
完成您的内容，并利用我们的“纵横比调整和导出”功能，以理想格式生成完成的“合规培训视频”，适用于任何分发渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速合规更新

.

快速制作简洁、引人入胜的视频片段用于内部沟通，确保及时传播政策变更或提醒。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的行为准则视频的创建？

HeyGen使您能够轻松地将文本脚本转化为引人入胜的AI驱动行为准则视频，使用逼真的AI化身和先进的从文本到视频技术。这简化了您组织重要合规沟通的制作。

HeyGen能否根据特定的企业培训需求定制AI行为准则生成器的输出？

当然可以。HeyGen的AI视频编辑器提供广泛的定制选项，包括品牌控制、模板和媒体库。您可以根据企业培训需求精确调整伦理培训视频内容。

哪些功能使HeyGen成为高效的行为准则视频制作器？

HeyGen集成了强大的功能，如多语言旁白、自动字幕以及丰富的模板和场景，能够加速视频制作。这使得无需大量编辑即可快速创建全面的合规培训视频。

HeyGen是否适用于不仅仅是行为准则视频？

是的，HeyGen是一个多功能的AI视频编辑器，适合创建各种解释性视频和企业培训内容，不仅限于行为准则视频。其直观的界面和强大的功能使其成为任何引人入胜的视频需求的绝佳选择。