行为准则解释生成器：轻松创建AI视频
通过引人入胜的视频解释器简化人力资源团队的合规和入职培训，利用AI虚拟形象实现专业且一致的沟通。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的欢迎视频，专门针对新员工，温和地介绍基本的员工行为准则并强调公司的道德标准。视频应采用友好且令人安心的视觉美学，配以温暖且信息丰富的声音，同时利用HeyGen的AI虚拟形象，以引人入胜且令人难忘的方式向新员工传达信息。
想象一个30秒的简洁解释视频，针对商业领袖和合规官员，突出先进AI行为准则工具的战略优势。视频应采用简洁、专业的视觉设计和权威的语气，强有力地传达这一创新如何帮助组织有效降低风险。使用HeyGen的无缝语音生成功能，传达清晰、简洁且有影响力的信息。
开发一个视觉吸引力强的45秒视频，为小企业主和人力资源经理精心制作，优雅地展示行为准则模板的多功能性。视频应采用现代且适应性强的视觉风格，生动展示丰富的自定义选项，以便无缝整合公司品牌。利用HeyGen强大的模板和场景，展示用户如何轻松地将这些重要文件定制为独特的组织身份。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建员工行为准则解释器的过程？
HeyGen的AI行为准则工具允许人力资源团队快速从文本生成引人入胜的视频解释器，确保员工在入职期间理解重要的道德标准和合规性。这个高效的过程有助于降低与沟通不畅相关的风险。
我可以自定义行为准则视频以匹配公司的品牌吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合公司的标志和颜色。您可以使用可自定义的模板和AI虚拟形象，将每个行为准则政策视频与您的特定品牌身份对齐。
使用HeyGen生成行为准则视频的过程是什么？
使用HeyGen的AI行为准则工具，您只需输入您的脚本或使用预先设计的行为准则模板。HeyGen将使用AI虚拟形象和语音将其转化为引人入胜的视频解释器，准备好用于您的合规培训。
HeyGen的AI驱动解释器如何帮助降低风险并改善合规性？
HeyGen引人入胜的视频解释器，配有AI虚拟形象和清晰的语音，有效传达道德标准和纪律处分的细节。这提高了员工的理解，改善了整体合规性，并有助于降低组织的潜在风险。