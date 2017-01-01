教练视频制作工具：简单的AI视频创作
轻松使用AI虚拟形象创建专业培训视频，吸引您的观众并扩大您的教练业务。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
独立教练和在线课程创作者可以通过专业的教练视频制作工具简化内容制作。制作一个动态的45秒视频，展示如何快速制作引人入胜的教练视频，配以欢快的背景音乐和现代视觉风格。强调使用预设模板和场景的简便性，以及自动添加字幕/说明以提高可访问性。
通过互动培训视频革新HR部门的员工入职培训。开发一个90秒的教学视频，使用欢迎、结构化和专业的视觉风格，配以清晰的音频和屏幕文字，引导新员工完成初始步骤。展示AI虚拟形象如何传递一致的信息，并利用语音生成和字幕/说明提供全面的学习体验。
对于希望提升社交媒体影响力的营销专业人士和小企业主，探索强大的视频创作工具。制作一个简洁的30秒视频，采用快节奏、视觉吸引力强的风格和现代音乐，展示快速提示或产品亮点。专注于使用脚本生成视频的能力，并通过调整纵横比和导出优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以轻松将文本转化为引人入胜的视频。利用我们逼真的AI虚拟形象、复杂的文本转视频功能和自动语音生成，无需复杂设备即可简化您的内容制作。
HeyGen能否帮助L&D团队制作培训视频？
当然可以。HeyGen赋能L&D团队和企业高效创建高质量的培训视频和员工入职内容。利用专业模板、品牌控制和AI虚拟形象，快速制作引人入胜的在线视频课程。
HeyGen提供哪些视频定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制以保持公司标识与颜色。您可以轻松添加字幕/说明，利用丰富的媒体库，并调整纵横比以适应各种平台。
HeyGen为内容创作者提供了哪些高级功能？
HeyGen整合了尖端的AI技术，从您的脚本中生成极其逼真的AI虚拟形象和自然的语音。这种先进的文本转视频功能确保了所有视频创作需求的专业和引人入胜的输出。