教练视频生成器：创建引人入胜的在线课程
快速创建带有AI化身的培训视频，将您的内容转化为引人入胜的在线课程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于企业学习与发展团队来说，一段简洁的60秒新软件采用培训视频可以彻底改变入职培训。利用专业、清晰的视觉效果和HeyGen提供的清晰、口齿伶俐的AI化身，轻松演示复杂的流程，确保每位新员工高效掌握关键信息。
教育工作者和内容创作者可以快速将课程计划转化为引人入胜的30秒在线视频课程。通过将您的脚本从文本转换为视频，HeyGen的字幕功能确保了多样化学习者的可访问性，并通过动态视觉效果和清晰的解说提高理解力。
想象一下小企业主快速制作一个充满活力的20秒社交媒体广告来宣传他们的新产品。使用AI视频生成器，他们从HeyGen的多样化模板和场景中进行选择，创建一个视觉吸引力强、节奏快速的短片，吸引注意力并为他们的YouTube频道带来流量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成技术，让您轻松将文本转化为视频。您可以快速高效地创建引人入胜的内容，适用于各种视频创作需求。
HeyGen能否使用AI化身创建引人入胜的教练视频？
当然可以。HeyGen作为一个直观的教练视频生成器，能够让您制作出专业的教练视频，包含逼真的AI化身和真实的AI语音。这有助于个性化您的学习内容。
HeyGen提供哪些功能来制作有效的培训视频？
HeyGen为培训视频提供了全面的套件，包括可定制的模板、多样化的AI化身和强大的视频编辑工具。这些功能使学习与发展团队能够轻松创建高质量的在线视频课程。
HeyGen如何帮助我扩展内容并接触更广泛的受众？
HeyGen通过自动语言翻译和多种语言的可定制AI语音功能帮助您扩大影响力。您还可以应用特定的品牌控制，以在全球范围内保持一致和专业的品牌形象。