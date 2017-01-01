教练培训视频生成器用于引人入胜的培训
通过从脚本到视频快速生成专业培训视频，转变您的L&D流程。
设计一个引人入胜的60秒视频，面向L&D团队，展示如何通过教练培训视频生成器显著提升员工入职培训。此提示要求专业且鼓舞人心的视觉风格，展示一个友好的AI化身为新员工提供清晰简洁的指导，所有内容均通过HeyGen的AI化身功能高效生成。
117/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为经理或团队负责人制作一个信息丰富的45秒教程视频，展示快速的内部知识共享流程。视觉和音频风格应清晰、吸引人且专业，使用自信的旁白引导观众，通过简单输入脚本并使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建步骤。
示例提示词2
制作一个针对企业培训师的动态30秒视频，将复杂主题转化为易于理解的教育资源。视觉风格应鲜明现代，配合使用HeyGen的语音生成功能生成的清晰旁白，确保复杂思想以引人入胜的方式传达。
示例提示词3
为人力资源部门开发一个精致的90秒视频，以一种节省时间的吸引人格式简化合规培训。此视频应采用权威但亲切的视觉和音频风格，利用HeyGen的多种模板和场景，以视觉吸引且易于理解的方式传递关键信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的教练内容。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将您的想法转化为专业培训视频。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
从多样化的逼真AI化身中选择一个来代表您的教练。此个性化功能确保您的培训内容以引人入胜且一致的方式传达。
3
Step 3
应用品牌和增强功能
使用HeyGen的品牌控制功能，以您的品牌颜色和标志自定义您的培训视频。这确保了所有教练内容与您的组织身份一致，非常适合L&D团队。
4
Step 4
导出并分享您的培训
轻松以适合任何平台的各种纵横比导出您完成的教练视频。在您的组织内分发这些有价值的教育资源，以促进知识共享。
常见问题
HeyGen如何简化L&D团队的培训视频制作？
HeyGen通过AI化身和从脚本到视频的功能，帮助L&D团队高效制作高质量的培训视频，大大节省员工入职培训和技能发展的内容制作时间和精力。
我可以使用AI化身在HeyGen中创建引人入胜的教练和培训内容吗？
当然可以，HeyGen的AI化身让您的培训视频栩栩如生，以动态和引人入胜的方式提供教育资源和操作指南，无需摄像机或演员。
HeyGen提供哪些功能用于开发全面的教程视频库？
HeyGen提供了一个强大的平台，用于构建广泛的教程视频库，配备可定制的模板、AI语音和生成字幕的能力，确保有效的知识共享和合规培训。
HeyGen如何提升我们组织的知识共享和教育资源？
通过利用HeyGen作为AI视频生成器，组织可以快速将脚本转化为专业培训视频，简化知识共享，并为各种学习需求提供可访问的高质量教育资源。