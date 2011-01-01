您的终极云视频工具，用于AI内容
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的视频，面向产品经理，展示"云视频工具"中的新软件功能。该视频应采用逐步演示的视觉风格，使用HeyGen的动画模板和场景，展示无缝的"工作流管理"。友好且指导性的音频语调应引导观众完成每个阶段，关键信息通过字幕/说明文字进行强化，以提高可访问性和清晰度。
为项目经理制作一个90秒的视频，创建个性化的"视频消息"以宣布重要的技术更新。视觉风格应直接且专业，通过文本转视频生成的演示者，模拟面对面的简报。音频应自信且令人安心，有效传达更新信息，同时展示HeyGen如何增强技术团队内的"协作视频创作"。
为技术利益相关者制作一个1分钟的宣传视频，突出新"可扩展基础设施"部署的优势。视觉呈现应动态且有冲击力，利用丰富的媒体库/库存支持画面来展示增长和效率。视频必须针对各种社交平台进行优化，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以确保广泛传播和有效沟通"大规模渲染视频"的能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进AI视频创作？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频功能，高效地将脚本转化为专业视频。这个AI视频创作平台通过强大的云视频工具简化了从概念到最终输出的整个制作过程。
HeyGen能否与现有的创意工作流集成？
是的，HeyGen设计为可以无缝集成到现有的创意工作流中，提供如Premiere Pro集成等功能以进行高级视频编辑。这确保了HeyGen能够补充您当前的视频创作和后期制作流程，增强整体创意工作流。
HeyGen的视频渲染由什么技术基础设施支持？
HeyGen运行在可扩展的基础设施上，利用强大的云视频工具高效地进行大规模视频渲染。这个技术基础确保了所有视频项目从创作到最终交付的可靠性能和高质量输出。
HeyGen是否为视频资产提供企业级安全性？
HeyGen提供企业级安全性，以保护您宝贵的视频资产和数据在其生命周期内的安全。这包括安全的文件管理和细粒度的共享控制，确保您的内容仅对授权用户可见。