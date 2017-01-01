云培训视频制作工具：快速创建引人入胜的课程

即时创建引人入胜的培训视频，使用AI化身，将脚本转化为专业的学习内容。

创建一个45秒的云培训视频制作演示，目标是忙碌的技术专业人士，展示一种干净、现代的视觉风格，并通过HeyGen的语音生成技术生成自信、清晰的AI旁白，演示如何从脚本快速生成有效的培训视频。

示例提示词1
想象为小企业主和市场经理制作一个30秒的解释视频，利用明亮、充满活力的动画视觉效果和轻快、友好的AI语音。利用HeyGen丰富的模板和场景，并结合动态AI化身，使您的在线视频制作平台脱颖而出。
示例提示词2
人力资源和学习与发展团队如何简化一个60秒的入职培训模块以改善入职体验？开发一种专业、企业化但又平易近人的视觉风格，配以舒缓、权威的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持来提供引人入胜的背景视觉效果，并通过自动字幕/字幕确保您的AI生成视频的可访问性。
示例提示词3
为产品经理和客户成功团队开发一个引人注目的20秒产品更新视频，采用动态、简洁、视觉吸引力强的风格，快速剪辑和直接、信息丰富的语音。通过展示适合各种平台的纵横比调整和导出功能以及高效的从脚本到视频的能力，突出HeyGen作为视频制作工具的多功能性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

云培训视频制作工具的工作原理

快速在云端创建专业且引人入胜的培训视频，简化您的内容创作流程并改善学习效果。

1
Step 1
创建您的项目
首先选择一个预设计的模板或直接将您的脚本输入我们的在线视频创作平台，快速为您的培训奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样化的AI化身来增强您的视频，使您的培训更具吸引力和动态性。
3
Step 3
添加专业字幕
通过自动生成准确的字幕来提高培训视频的理解力，使您的内容对更广泛的观众可访问。
4
Step 4
导出并分享
使用我们多功能的视频制作工具完成您的视频，然后轻松以您偏好的纵横比导出，并在各种平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度和记忆力

利用AI驱动的视频使培训内容更具互动性和记忆性，从而提高学习者的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何提升我的培训视频？

HeyGen通过利用AI生成的视频技术和可定制的AI化身，让您快速创建引人入胜的培训视频。这个在线视频制作平台显著改善了团队的入职和学习体验。

是什么让HeyGen成为创意项目的有效视频制作工具？

HeyGen是一个有效的视频制作工具，因为它通过直观的拖放编辑和广泛的模板简化了创作过程。它非常适合高效地制作专业的营销视频和解释视频。

HeyGen是否提供专业的语音旁白用于视频内容？

是的，HeyGen擅长使用先进的AI文本转语音技术生成专业的语音旁白。这一功能确保您的AI生成视频项目拥有清晰、高质量的音频，而无需人声配音。

HeyGen如何支持协作视频创作？

HeyGen作为一个在线视频创作平台，旨在简化协作视频创作。它使团队能够高效地从概念到最终制作共同完成营销视频和解释视频。