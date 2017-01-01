云培训视频制作工具：快速创建引人入胜的课程

利用强大的从文本到视频功能，快速将您的脚本转化为精美的培训视频。

创建一个2分钟的入职培训视频，专为新员工，特别是学习与发展团队量身定制，演示如何使用新的内部软件。视觉风格应专业且简洁，配以清晰自信的AI配音。利用HeyGen的AI虚拟人和从脚本到视频的功能高效传达关键指令。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1.5分钟的技术培训视频，专为IT专业人士设计，解释新的云安全协议的复杂性。采用信息丰富、逐步演示的视觉风格，配以中性但引人入胜的AI配音。利用HeyGen的模板和场景快速设置，并添加字幕以提高可访问性。
示例提示词2
想象一个1分钟的营销视频，面向潜在客户和营销团队，展示AI视频生成器在快速内容创作中的强大功能。视频应具有动态现代的视觉美感，配以欢快专业的AI配音。结合HeyGen的配音生成和媒体库/素材支持，创造引人入胜的视觉和音频效果。
示例提示词3
制作一个2.5分钟的教育视频，适合教育工作者和学生，专注于高级云架构概念，以创建引人入胜的课程。视觉风格必须清晰且引人入胜，配以冷静权威的AI配音，以有效传达复杂信息。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化各种平台，并通过从脚本到视频的功能高效地从现有课程材料中构建课程。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

云培训视频生成器的工作原理

在云端轻松创建专业且引人入胜的培训视频，以提升团队的学习效果。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的培训内容。我们的平台会立即将您的脚本转换为动态视频场景，为您的引人入胜的课程奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的逼真AI虚拟人中选择一位作为您的屏幕主持人，为您的培训视频增添人性化的触感，无需摄像机。
3
Step 3
添加专业配音
整合高质量、自然的AI配音，与您的观众产生共鸣，消除对昂贵录音棚和人才的需求。
4
Step 4
导出并分享您的课程
一旦完成，按照您所需的纵横比导出您的培训视频，准备好与您的学习管理系统或内部沟通渠道无缝集成。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的培训材料

将复杂的主题分解为易于理解的视频内容，使复杂的培训材料对所有学习者都易于访问和理解。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化培训视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许用户轻松制作引人入胜的培训视频。通过其强大的AI虚拟人和从脚本到视频的功能，您可以快速高效地将普通文本转化为专业的视频内容，使其成为学习与发展团队的理想云培训视频制作工具。

HeyGen为全球视频可访问性提供了哪些技术功能？

HeyGen提供了强大的全球可访问性功能，包括自动字幕和140多种语言的AI配音。这确保了您的视频制作可以在不需要大量手动操作的情况下，触及多元化的全球观众。

HeyGen能否帮助学习与发展团队快速创建定制的视频课程？

当然可以。HeyGen通过利用广泛的模板和将现有材料转化为引人入胜的课程的能力，帮助学习与发展团队加速视频制作。用户还可以利用品牌控制功能，确保所有学习内容的一致性。

HeyGen在培训之外的不同类型视频制作中有多大的灵活性？

HeyGen非常灵活，支持制作各种类型的视频，包括引人入胜的解释视频和动态的营销视频。它提供灵活的纵横比调整和多样的导出选项，以适应不同平台和视频制作需求，使其成为一个全面的解决方案。