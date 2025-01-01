云软件视频制作器：AI驱动与协作
通过在云端生成逼真的AI虚拟人来提升您的生产力，打造动态演示和引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的产品公告，面向B2B市场营销经理，采用现代、企业化的美学风格和欢快的音频风格。该视频应展示HeyGen的语音生成和字幕功能如何通过云软件视频制作器简化多语言营销内容的制作。
为大型企业培训部门创建一个90秒的入职指南，采用用户友好的分步视觉方法，配以引人入胜的信息音频。说明如何利用HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能简化视频编辑软件内容在各种内部平台上的适应。
为对AI工具感兴趣的内容创作者设计一个60秒的功能深度解析，采用动态视觉风格，展示多样的媒体类型和热情的信息音频。该视频将探讨AI视频生成器如何利用HeyGen的媒体库/素材支持和语音生成轻松制作高质量、引人入胜的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen作为一个强大的云软件视频制作器，利用其先进的AI视频生成器将文本转化为专业视频。该平台允许用户轻松创建内容，包括逼真的AI虚拟人和合成语音，直接在云端完成。
HeyGen为团队提供了哪些视频编辑功能？
HeyGen为团队提供了全面的在线视频编辑体验，在云视频编辑环境中促进无缝视频协作。用户可以轻松执行剪辑合并和修剪、添加转录和字幕，并利用各种视频模板来简化工作流程。
我可以在HeyGen创建的视频中定制品牌形象吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将特定的标志和品牌颜色直接整合到视频项目中。完成后，您可以轻松导出、分享或嵌入您的品牌视频到任何所需平台。
HeyGen是否提供创建讲话头视频的高级功能？
是的，HeyGen专注于使用先进的AI工具生成引人入胜的讲话头视频。您可以利用文本转视频技术，通过AI语音生成器为脚本动画化，甚至可以结合多样的AI虚拟人动态呈现您的信息。