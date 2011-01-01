轻松制作令人惊叹的片尾字幕视频
轻松设计您的视频尾声，使用可定制的结尾和AI虚拟形象，增添专业触感。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
设计一个45秒的社交媒体平台尾声视频，让人印象深刻。针对数字营销人员和影响者，这一提示强调使用视频尾声模板和视频效果来打造难忘的结尾。利用HeyGen的文本到视频的脚本功能，你可以轻松地融入你的信息，而媒体库提供了丰富的库存支持来丰富你的视觉效果。音频风格是令人振奋和吸引人的，确保你的观众一直保持连接到最后。
通过一个30秒的视频编辑结束效果吸引你的观众，展现你的创造才华。这个提示非常适合YouTubers和视频博主，鼓励使用结束画面设计来推广更多内容。HeyGen的宽高比调整和导出功能确保你的视频在不同平台上都能完美适配。视觉风格是充满活力和色彩的，由高品质库存音乐集中的生动配乐补充。
打造一段60秒的可定制结尾视频，展现您品牌的独特身份。这一提示针对企业和创业者，侧重于品牌标志的整合以及使用视频效果来创造专业的完成度。利用HeyGen的模板和场景来简化您的制作流程，同时字幕/标题的增加提升了无障碍性。视觉风格是精炼且复杂的，伴随着一种散发自信和专业的配乐。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 让创作者能够轻松制作引人入胜的片尾字幕视频和尾声，通过可定制的结尾和视频效果来提高观众的参与度。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating outro videos for social media platforms using HeyGen's drag-and-drop editor and video outro templates.
激励并提升观众的情绪，用励志视频.
Design impactful end screens and closing credits that leave a lasting impression, integrating brand logos and premium stock music.
常见问题
HeyGen如何能够提升我的片尾字幕视频？
HeyGen提供了一系列视频尾声模板和视频效果，可以提升你的片尾字幕视频。通过可定制的结尾和品牌标志整合，你可以为你的内容创造一个专业且难忘的结束。
HeyGen为片尾视频创作提供了哪些功能？
HeyGen 通过其拖放式编辑器和多种尾屏设计选项简化了片尾视频的创建。您可以轻松地加入高级库存音乐，并调整宽高比以适应不同的社交媒体平台。
我可以使用HeyGen进行视频编辑的结尾效果吗？
是的，HeyGen配备了强大的媒体库和品牌控制功能，让您可以无缝应用创意视频编辑的结尾效果。这确保了您的视频具有精致和统一的外观。
为什么选择HeyGen进行尾屏设计？
HeyGen 以其直观的设计工具和丰富的模板库脱颖而出，使得结束画面设计既高效又可定制。您可以轻松地整合您品牌的颜色和标志，以保持视频间的一致性。