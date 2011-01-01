轻松优化临床试验培训视频

通过有效的临床试验设计培训视频赋能您的临床研究团队。使用AI化身即时创建专业内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为临床试验工作人员开发一个1分钟的培训模块，强调“知情同意”的重要性以及在患者互动中“伦理考量”的导航。采用敏感且清晰的视觉风格，结合现实场景的描绘，并利用HeyGen的“AI化身”来展现多样化的患者和工作人员互动，配以令人安心的音频语调。
示例提示词2
制作一个45秒的简短复习视频，针对有经验的临床试验工作人员，介绍“不良事件基础与收集”。视觉呈现应为程序化和直接的，屏幕上突出显示关键要点，并配以直接的指导性语音。通过HeyGen的“字幕/说明”功能，确保最大程度的可访问性和理解。
示例提示词3
为临床研究协调员和数据经理设计一个2分钟的综合指南，解释“协议注册和结果系统”的复杂性，以优化“用户体验”。该视频应结合屏幕录制风格的视觉效果，由专家化身提供精确的指导性语音，完全由HeyGen的“语音生成”功能支持，以实现无缝解释。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

临床试验培训视频的工作原理

简化为临床试验工作人员和研究人员创建引人入胜且合规的培训视频，确保对复杂研究协议的清晰理解。

Step 1
创建您的培训脚本
为临床试验设计或协议开发全面的培训内容。然后，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的脚本即时转化为专业视频草稿。
Step 2
选择您的AI主持人
选择一个最能代表您组织的“AI化身”，引导参与者了解知情同意或不良事件等主题。这将提高临床试验工作人员的参与度。
Step 3
添加视觉效果和可访问性
通过整合HeyGen的“媒体库/库存支持”中的相关视觉效果，增强对临床试验阶段等复杂主题的理解。此外，确保您的内容通过自动生成的字幕具有可访问性。
Step 4
导出并分享您的视频
完成高质量的培训内容，并利用HeyGen的“品牌控制”应用您的标志和颜色。轻松导出您的视频，以无缝集成到您的培训视频库中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升临床研究培训的参与度

提高您的临床试验培训视频的影响力，确保所有参与者更高的参与度和更好的关键信息保留。

常见问题

HeyGen如何提升临床试验培训视频的制作？

HeyGen通过使用AI化身和从脚本到视频的功能，使临床研究专业人员能够快速制作引人入胜的培训视频。这简化了关键临床试验内容的开发，确保知识的高效传播。

HeyGen提供哪些技术功能来开发详细的临床试验设计和阶段视频？

HeyGen提供强大的功能，如从文本到视频生成、定制品牌控制和全面的媒体库支持，以清晰地阐述复杂的临床试验设计原则和各个阶段。这些工具使得技术内容的创建既精确又具有视觉吸引力。

HeyGen能否帮助制作涵盖知情同意或不良事件等主题的临床试验工作人员和研究人员培训视频？

当然可以。HeyGen能够快速创建针对临床试验工作人员和研究人员的培训视频，轻松涵盖知情同意和不良事件基础与收集等重要主题。其从文本到视频的功能和语音生成使得制作全面的教育材料变得简单。

HeyGen如何支持按需或流媒体临床研究培训内容的分发？

HeyGen可以轻松导出高质量的临床研究培训视频，支持各种纵横比，使其适合按需视频平台、流媒体服务，甚至是YouTube视频。这确保了灵活和广泛的访问，以实现有效的学习体验。