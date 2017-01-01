临床试验解释视频生成器：简化招募
使用文本转视频功能轻松创建引人入胜的动画视频，用于患者教育和知情同意。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒视频，面向临床研究人员，展示“AI视频制作工具”如何简化他们在研究“招募和保留”方面的工作。视觉风格应简洁专业，配以充满活力和权威的旁白。强调通过HeyGen的文本转视频功能快速生成内容的效率，将研究协议转化为引人注目的宣传。
设计一个30秒的有影响力视频，专为潜在试验参与者简化“知情同意”概念，通过清晰的“医疗沟通”进行。视频应采用简洁、信息图表风格的视觉设计，配以令人安心、稳定的音频节奏。突出HeyGen的语音生成如何确保一致、专业的旁白，增强理解和信任。
制作一个动态的60秒“解释视频”，专为制药营销团队设计，展示快速创建教育内容的过程。视觉风格应充满活力和现代感，配以欢快的背景音乐，展示使用的简便性。展示HeyGen丰富的模板和场景如何让用户无需从头开始就能快速构建专业级视频，以满足多样化的沟通需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为临床试验解释视频生成器运作？
HeyGen让您轻松创建引人入胜的临床试验解释视频，简化患者教育和知情同意流程。我们的AI视频制作工具将您的脚本转化为专业视频内容，确保清晰的医疗沟通。
HeyGen能否简化患者招募的解释视频制作？
当然可以。HeyGen通过先进的AI虚拟形象和无缝的文本转视频功能，简化了患者招募和保留的引人入胜的解释视频制作。这个端到端的视频生成过程包括高质量的语音生成和自动字幕/字幕。
HeyGen为动画解释视频提供了哪些创意资源？
HeyGen提供丰富的创意资源，包括专业的模板和场景，以设计符合您需求的引人入胜的动画解释视频。这使得患者教育材料和有效的医疗沟通在视觉上更具吸引力。
HeyGen如何协助更广泛的医疗沟通需求？
HeyGen是一个多功能的AI视频制作工具，显著协助更广泛的医疗沟通，能够创建多样化的视频用于员工培训、患者入职和公众意识。我们直观的平台使创建有影响力的内容变得触手可及，满足您所有的沟通目标。