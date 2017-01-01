临床培训视频生成器：变革医疗教育

通过合规培训视频简化医务人员入职和患者教育。利用从脚本到视频的功能快速创建内容。

设计一个60秒的教学视频，向患者及其家属解释常见的术后护理流程。视觉风格应当令人安心且清晰，采用友好的AI化身，通过平和的旁白逐步引导观众，增强患者教育。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的入职视频，面向加入繁忙诊所的新医务人员。利用专业模板和场景，通过动态过渡介绍关键设施规程和团队成员，使初始培训视频通过从脚本到视频的工作流程变得生动高效。
示例提示词2
为现有临床人员开发一个45秒的合规更新视频，重点介绍新的数据隐私法规。视觉和音频风格应当简洁明了，通过权威的AI旁白传递关键信息，并包括字幕/说明文字，以确保合规培训视频的知识最大化保留。
示例提示词3
创建一个75秒的快速指南，演示新的诊断临床培训视频生成器的基本操作，面向医疗技术人员和专家。视觉展示应当详细准确，利用媒体库/素材支持进行清晰演示，并从结构良好的脚本中轻松生成视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

临床培训视频生成器的工作原理

通过AI驱动的自动化快速制作高质量、合规的临床培训视频，增强医务人员入职和患者教育。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的临床培训文本粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能会立即将您的内容转化为视频故事板，为有效学习奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择多样的AI化身或预设计模板和场景来增强您的信息。定制您的虚拟主持人，以专业地代表您的机构。
3
Step 3
添加专业润色
通过高质量的旁白生成来完善您的视频，确保清晰的沟通。应用品牌控制，如标志和颜色，以保持一致的合规培训体验。
4
Step 4
导出和部署
通过选择您偏好的纵横比来完成您的内容并导出视频。在您的LMS或内部平台上部署您的专业培训视频，以实现知识的最大化保留。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度和保留率

利用动态AI化身和旁白创建引人入胜的培训视频，确保更高的参与度和更好的知识保留。

常见问题

HeyGen如何将脚本创意转化为引人入胜的医疗视频制作？

HeyGen强大的从文本到视频功能可以快速将您的书面脚本转换为专业级的医疗视频制作。这简化了内容创作过程，使脚本生成和视觉讲故事更加高效。

HeyGen是否提供模板以简化使用AI化身创建培训视频的过程？

是的，HeyGen提供了大量可定制的模板，旨在快速启动您的培训视频。您可以轻松整合逼真的AI化身和虚拟人物，无需丰富的设计经验即可提供引人入胜的内容。

HeyGen为高效的医疗视频制作提供了哪些创意工具？

HeyGen是一个全面的生成式AI平台，提供AI驱动的自动化功能用于医疗视频制作。用户可以利用高质量的AI旁白、定制品牌控制和丰富的媒体库来增强创意输出。

我可以为患者教育材料定制HeyGen的AI化身和品牌吗？

当然可以。HeyGen允许广泛定制AI化身，确保它们与您的品牌形象一致。您还可以应用品牌控制，包括标志和颜色，以创建专业且一致的患者教育视频。