临床协议解释生成器：简化您的临床试验

快速开发清晰的临床协议解释器，使用文本转视频功能，提高患者教育并简化知情同意。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向研发团队和临床运营经理，展示我们的临床试验协议软件与AI驱动的文本转视频功能的无缝集成。采用现代高效的视觉风格，具有动态场景转换和轻松而信息丰富的音轨，利用HeyGen的文本转视频功能及其丰富的模板和场景，展示用户友好的界面和工作流程。
示例提示词2
为法规事务专家和医学撰稿人制作一个2分钟的详细解释视频，展示临床协议文档和协议开发的高级功能。视频应采用逐步演示风格，配以说明性图形，使用HeyGen的AI虚拟形象提供精确解释，并通过清晰的字幕提高可访问性，强调强大的版本控制和协作方面。
示例提示词3
制作一个针对合规官员和高级管理层的简洁1分钟视频，解释生成式AI如何增强临床协议中的风险评估和数据管理。采用分析性、数据驱动的视觉风格，配以专业的演示图形和简洁有力的旁白，利用HeyGen的文本转视频功能及其媒体库/素材支持，有效可视化复杂数据点。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

临床协议解释生成器的工作原理

高效地将复杂的临床协议文档转化为清晰、引人入胜的AI驱动视频解释器，用于患者教育和知情同意。

1
Step 1
创建您的协议脚本
首先输入您的临床协议文档。利用我们的文本转视频功能自动生成简洁、准确的脚本。
2
Step 2
选择您的AI代理
从我们多样化的库中选择合适的AI虚拟形象，以视觉化地代表您的临床协议解释器。
3
Step 3
应用品牌和增强功能
整合您的品牌控制（标志、颜色）并自定义场景，以确保您的解释器符合您组织的视觉指南，从而有效地进行患者教育。
4
Step 4
导出您的解释视频
使用我们的纵横比调整和导出功能生成您的AI驱动解释视频，准备分发以支持知情同意流程并增强理解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大临床协议解释的规模

快速生成大量AI驱动的文本转视频解释器，适用于各种临床协议，扩大患者和医疗专业人员的覆盖面和可访问性。

常见问题

HeyGen在专业内容的“AI驱动文本转视频”方面采取了什么方法？

HeyGen利用先进的“生成式AI”高效地将脚本转化为引人入胜的视频。这种“文本转视频制作”使用户能够快速生成“临床协议解释器”或其他重要视频内容，大大减少了制作时间和精力。

HeyGen为视频定制和“协议开发”提供了哪些高级功能？

HeyGen提供逼真的“AI虚拟形象”和强大的品牌控制，包括标志和颜色，确保品牌一致性。其“用户友好界面”使“协议开发”和视频编辑变得易于操作，能够精确控制“模板和场景”以获得专业效果。

HeyGen能否通过其“AI视频代理”功能促进“临床协议文档”和“患者教育”？

当然可以。HeyGen是一个有效的“AI视频代理”，用于创建清晰的“临床协议文档”和“患者教育”材料。它简化了复杂信息的沟通过程，包括“知情同意”细节，通过易于理解的视频格式呈现。

HeyGen如何在视频制作工作流程中促进“协作”和项目管理？

HeyGen的平台旨在支持团队在“文本转视频制作”中的无缝“协作”。这有助于简化审查和迭代“协议开发”，帮助管理内容演变，这对于高效的“临床协议文档”至关重要。